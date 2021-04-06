台南清明連假防火三大機制有成　公墓火災大幅下降

▲台南市消防局統計2021今年清明連假期間，公墓及雜草火災發生件數64件，比2020年同期大幅減少了41件，顯示防火策略奏效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局統計2021今年清明連假期間，公墓及雜草火災發生件數64件，比2020年同期105件大幅減少了41件，且連續2年有逐年下降之趨勢。

台南市消防局往年清明連續假期，民眾常因掃墓引火不慎，造成公墓雜草火災，不僅造成消防弟兄疲於奔命，也容易擴大造成墓地火災，今年在嚴峻水情的考驗下，市長黃偉哲指示除防疫外，公墓防火整備更不能鬆懈，通力合作有效降低公墓火災之發生，也減少水資源之使用。

消防局統計今年清明連假期間4月2日至5日，公墓及雜草火災發生件數64件，比2020年同期105件大幅減少了41件，且連續2年有逐年下降之趨勢，顯示黃偉哲市長防火三大機制：1、聯手防範除草清運：民政局、環保局及消防局共同合作，透過民政局向墓地管理員督促建立預防機制，環保局除草與追蹤管制清運，消防局熱區分析與探討；2、科技宣導：各分隊除平時加強防火宣導外，亦於連假期間編排公墓巡邏勤務，並於墓地四周懸掛防火宣導旗幟及海報標語。另於公墓編排駐點勤務，以降低火災發生風險；3、輕裝上場快速滅火：消防局考量今年久旱缺水，故持手持火把、背負式滅火設備等輕裝備，在不造成火勢擴大的前提下，以最節省的方式用水滅火。並善用台南市六處水資源中心提供之水源，以達有效省水之目的，有效發揮功效，讓台南市警義消齊心團結共同守護市民在連續假期間的安全。

為加強清明減災作為，今年清明節前夕，由民政局及各區公所預先進行公墓除草及清運工作，減少可燃物的堆積；消防局除了針對轄內以往發生火災頻率高、地形崎嶇及搶救不易之墓區，做熱區分析與探討，進而研擬因應對策、策訂具體防救作為、並積極進行防火宣導，今年更加入跟隨垃圾車沿街宣導及運用無人機於公墓區廣播，提醒民眾祭祖應確認火苗熄滅後再離開，另對於發生火災頻率較高之墓區及時段，亦規劃派遣人車巡邏或駐點方式進行警戒，並提供水袋，供民眾於燃燒冥紙後，澆熄火源，以免不慎引發林野火災。

市長黃偉哲表示，市府今年度為了防疫採取實（聯）名及分流開放進入納骨塔來祭拜措施，在戶外空間或開放式公墓未予特別限制，而市府團隊對於清明連假防火整備不敢輕忽，在各局處協力合作下，台南市在清明期間的公墓雜草火災發生率也逐年再下降，讓市民能平安度過掃墓節。

消防局局長李明峯說，今年清明除利用各式管道進行宣導，也為了提高搶救效能也增購了輕量救災裝備，發揮各種節水、滅火巧思，減輕消防人員救災重擔，並善用台南6處水資源中心進行回收水取水作業，除提升山林暨公墓火災搶救效率，也減少水資源浪費。

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