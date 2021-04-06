晚回家被老婆唸…台南男遷怒4歲繼女！「猛力踩爆肝臟」下場曝光

▲劉男因晚歸與妻子發生口角，竟4、5度出腳猛踩繼女胸、腹部，導致繼女肝臟嚴重破裂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名劉姓男子因不滿遭妻子碎唸，竟遷怒在4歲繼女身上，朝女童動手動腳，甚至還用力踩踏女童胸、腹部多次，導致女童肝臟、胰臟破裂，經緊急送醫搶救後才救回。日前台南地方法院依照成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪，將劉男判處2年10月有期徒刑，可上訴。

判決指出，2020年5月3日晚間8時30分許，劉男因時常晚歸遭妻子唸了一頓，雙方此發生口角，吵醒在房間睡覺的4歲繼女小君（化名），悶悶不樂的劉男酒後聽見哭聲，將怒氣發洩在小君身上，明知小君是早產兒、體弱多病，竟還出腳朝打地鋪的小君胸、腹部用力猛踩4、5次。

劉妻見狀嚇壞，出言阻止丈夫。但劉男不為所動，還命令小君站起來，不耐煩地朝不斷啜泣的小君臉上甩巴掌，當場害小君重心不穩撞上電視機櫃，導致小君臉、左耳、鎖骨、右肋、左腹等部位多處受傷，劉妻見這幕趕緊報警處理，並將孩子送醫治療。但小君返家沒多久後，出現持續嘔吐、無法進食且不斷呻吟的狀況，小君外婆察覺不對勁，凌晨趕緊將孩子送到急診。

醫師初診後發現，小君肝臟有撕裂傷、腹膜炎、急性腎衰竭，不久後發出病危通知單，進一步安排電腦斷層檢查，再診斷出小君肝臟有嚴重且大體積破裂、胰臟末段斷裂，胰管斷裂造成胰液流出，引發腹膜炎等情況，緊急為小君開刀切除近三分之一胰臟、施以肝臟栓塞止血才保住一條性命。院方檢傷後驚覺有異，通報疑似兒虐案件，整起事件才因此曝光。

台南地方法院審理過後，認為劉男只是因為跟妻子發生口角，竟朝小君身上猛踩，導致小君生命一度垂危，但小君肝臟、胰臟受到重創，對未來身心健康的影響仍須長期觀察評估，考量劉男事後與妻子另育有一名幼女，妻子願意原諒他，並希望劉男能夠一同照顧孩子，最後依成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪，判處劉男有期徒刑2年10月，全案仍可上訴。