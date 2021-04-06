SOGO復興館VIP「一週狂買3億」　精品買氣暴衝7成

▲LV位於SOGO復興館的女士專賣店。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

集結5大一線精品的SOGO復興館，今年首季受惠精品高成長與回溫買氣，整體業績成長35％，其中精品更是爆發性的70%成長，是前所未見的數字，從4／5起至4／11為VIP WEEK，各櫃位舉辦活動吸引貴客上門，手作體驗、精品甜食全奉上，讓VIP感受到服務誠意，預計7天檔期業績目標為2.5億元，上看3億元，VIP消費力還是狂啊！

新冠肺炎疫情讓民眾暫停國外旅遊，買氣預算全留在台灣，加上去年此時為疫情高峰，消費態度低迷，去年中台灣逐漸回歸正常生活，下半年周年慶買氣爆棚，今年第一季也延續買氣，尤其精品更是出現前所未有的同期成長。

SOGO復興館表示，台灣疫情控制得宜，讓精品到貨量相當充足，款式也是近年最多的，加上國外旅遊活動停止，年輕族群將出遊費用拿來買精品包慾望大增，香奈兒連平日下午店外都會出現排隊，其中8成是年輕客，LV、BV也受年輕族群親睞，第一季精品業績呈現爆炸般的70%成長，帶動母親節首波檔期化妝品也成長26%、服飾成長20%。

▲SOGO復興館擁有5大一線精品，是東區的精品地標。（圖／SOGO提供）

SOGO復興館店長許淑賢表示，預計2021全年，精品占全館業績將突破5成，主力貢獻業績的VIP，也要以服務與活動展開與熟客的「連結」，包括在櫃內獨特的手作體驗、插花等活動，以及知名蛋糕店的甜點等的款待，讓4月新品上市的VIP WEEK業績目標達2.5億元，甚至上看3億元。

新光三越今年第一季整體業績較去年同期大幅成長20%，其中也是精品貢獻最大，成長幅度高達40%。新光三越近期動作頻頻，4／8將正式對外宣佈進軍OUTLET業種，將旗下高雄草衙道以OUTLET方向，以新的營運模式再啟動，成為高雄區域最接近市中心的OUTLET，而2022年原正義國宅的Diamond Towers、約4000坪賣場也將開幕，將是旗下進軍東區的首間店。

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