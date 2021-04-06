　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉：我只是好心...

記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

台鐵408次太魯閣列車出軌意外，造成重大傷亡，是台灣近半世紀以來最嚴重的鐵路事故，民眾與藝人也都自發性捐款送暖，但有一名自稱是星宇航空空服員的吳姓網紅，5日在IG貼出300萬元的捐款收據，被網友踢爆造假，6日他也在父母的陪同下召開記者會，並四度鞠躬道歉，希望獲得社會大眾的諒解。

▲網紅假捐款，現身道歉。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲網紅假捐款，在父母的陪同下現身道歉。（圖／記者翁伊森攝）

吳姓網紅強調，他一開始只是出於好心，因為這次的事故真的很嚴重，PO假的捐款單只是希望大家能夠一起效法，但沒想到事情會這麼嚴重。他也再次強調，自己並沒有任何要蹭熱度的想法，真的只是出於好心，希望能夠號召大家一起捐款，只是不知道會這麼嚴重。

而記者追問他，知道偽造捐款單會有刑責的問題嗎？他則回答不知道，因為自己是航空系的，對於法律並不是那麼的熟悉，也不知道會這麼嚴重，再次為自己的愚蠢無知道歉。

吳姓網紅也表示，這次的事件也會向基金會與星宇航空來道歉，因為空服員一直是他的夢想，不請求星宇航空的原諒，但希望航空公司能接受他的道歉。而5日一早也與關愛基金會取得聯繫，關愛基金會則表示，願意原諒吳姓網紅，但仍希望他能夠對自己的行為負責。

吳母在受訪時則表示，向各界說聲對不起，兒子做錯事情，作為家長會扛起責任，希望大家能高抬貴手，「向你們說對不起，我們錯了。」

吳父最後則向媒體表示，事情發生後他們也沒辦法再做什麼樣的解釋，但兒子的行為真的非常不當也不被允許，對於關愛基金會、星宇航空與關注太魯閣事件的所有人與當事人所造成的傷害，再次感到抱歉。他也強調，「我們一家大小非常的對不起，只能向各界致歉，沒辦法也不可以去逃避這個責任，不敢乞求原諒，但希望能給各界一個很誠懇的道歉，我們錯了，對不起。」

▲網紅假捐款，現身道歉。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲吳姓網紅5日在父母與市議員的陪同下現身，為假造捐款單一事道歉。（圖／記者翁伊森攝）

大罐更划算

【更多新聞】

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接

「謝謝你替我幫他活下來」 暖警喪友卻堅守現場　一舉動被讚爆

衝擊現場太難承受！一線警消壓力爆表　小心創傷壓力症候群上門

ET快訊
忍15年！4體操選手控「金牌教練性侵」：每次都像死了
太魯閣事故　第一通報案電話曝光！
生還女淡淡說「我後面的人都死了…」　麻醉醫急救現場心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

忍15年揭狼行！4體操選手悲控「金牌教練性侵」：每次都像死了

太魯閣事故3分鐘後「接到第一通電話」　警消曝報案紀錄：是女性

長腿辣模任秘書控診所霸凌　踢爆詐領健保內幕！院長下場曝

獨／來不及的聚會！袁淳修回台中　二專同學要來看他最後一面

不滿桃捷綠線G09站開發「徵收20屋」　住戶自傷手腳濺血抗議！

獨／李義祥第一通電話疑撥給他：卡緊咧！我的車掉下鐵軌

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉：我只是好心...

男業務女廁偷拍戰果令人驚呆！大家都猜錯了　他賠3萬換和解

鐵鍊鎖頸性侵！網拍靚女遭騙出「電昏囚2天」　渣男下場曝

群組對話戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地照曝光

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

無償修復遺體讓逝者走得有尊嚴　陳修將領76行者走遍人間煉獄

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

忍15年揭狼行！4體操選手悲控「金牌教練性侵」：每次都像死了

太魯閣事故3分鐘後「接到第一通電話」　警消曝報案紀錄：是女性

長腿辣模任秘書控診所霸凌　踢爆詐領健保內幕！院長下場曝

獨／來不及的聚會！袁淳修回台中　二專同學要來看他最後一面

不滿桃捷綠線G09站開發「徵收20屋」　住戶自傷手腳濺血抗議！

獨／李義祥第一通電話疑撥給他：卡緊咧！我的車掉下鐵軌

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉：我只是好心...

男業務女廁偷拍戰果令人驚呆！大家都猜錯了　他賠3萬換和解

鐵鍊鎖頸性侵！網拍靚女遭騙出「電昏囚2天」　渣男下場曝

群組對話戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地照曝光

日職台灣內戰　吳念庭vs宋家豪有機會投打對決

新竹市民5、6月水費降5%抽Apple Watch　市府：供水站規劃7天完成

疫情10死...太魯閣號卻奪50命　陳學聖：「意外」能帶過政府責任？

長腿歐告路上遇「矮胖汪」！兩狗相視打量　媽笑慘：每次都看超久

清潔工河裡撈出280萬現金　網傳「領導藏贓款」...警方回應來了

2周大寶寶「嬰兒車被撞爛」慘死！　爸媽心碎：第1次全家出遊

小兒子2天後打疫苗！　徐乃麟表態「不敢打」原因曝光

情侶約會聖地「西堤跌落神壇？」　網戰爆：多加預算秒選buffet

衛生所假日可做癌症篩檢　竹市加碼抽1萬元禮券

臥室飄惡臭！人妻摸床墊驚「有硬塊」　下秒剪開挖出屍體

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

遭誤認義祥工人　乘客氣炸問警：該怎麼告

即／撞毀的第6節車廂吊出來了！

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

網紅兒搭上死亡列車　母怒批台鐵：賣站票草菅人命

生命最後4秒踩最大煞車！司機員盡力守護乘客

丁允恭控她闖空門拿90件物品　Y女遭判半年

李義祥抽菸吃檳榔！　一旁「白髮藍衣男」身分曝光

獨／停工竟載廢輪胎做邊坡緩衝！李義祥貨車落軌全不知

9:31才有第一通報案電話　花檢回應了

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

網紅捐款挨轟「在炫耀」　怒嗆：這些人真噁心

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

福原愛連夜搬家！欲賣東京不倫屋

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

監視器「傳詭異求救聲」　女嬰靠近揮手網嚇壞

更多

最夯影音

更多
18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...
突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面