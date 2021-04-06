被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉：我只是好心...

記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

台鐵408次太魯閣列車出軌意外，造成重大傷亡，是台灣近半世紀以來最嚴重的鐵路事故，民眾與藝人也都自發性捐款送暖，但有一名自稱是星宇航空空服員的吳姓網紅，5日在IG貼出300萬元的捐款收據，被網友踢爆造假，6日他也在父母的陪同下召開記者會，並四度鞠躬道歉，希望獲得社會大眾的諒解。

▲網紅假捐款，在父母的陪同下現身道歉。（圖／記者翁伊森攝）



吳姓網紅強調，他一開始只是出於好心，因為這次的事故真的很嚴重，PO假的捐款單只是希望大家能夠一起效法，但沒想到事情會這麼嚴重。他也再次強調，自己並沒有任何要蹭熱度的想法，真的只是出於好心，希望能夠號召大家一起捐款，只是不知道會這麼嚴重。

而記者追問他，知道偽造捐款單會有刑責的問題嗎？他則回答不知道，因為自己是航空系的，對於法律並不是那麼的熟悉，也不知道會這麼嚴重，再次為自己的愚蠢無知道歉。

吳姓網紅也表示，這次的事件也會向基金會與星宇航空來道歉，因為空服員一直是他的夢想，不請求星宇航空的原諒，但希望航空公司能接受他的道歉。而5日一早也與關愛基金會取得聯繫，關愛基金會則表示，願意原諒吳姓網紅，但仍希望他能夠對自己的行為負責。

吳母在受訪時則表示，向各界說聲對不起，兒子做錯事情，作為家長會扛起責任，希望大家能高抬貴手，「向你們說對不起，我們錯了。」

吳父最後則向媒體表示，事情發生後他們也沒辦法再做什麼樣的解釋，但兒子的行為真的非常不當也不被允許，對於關愛基金會、星宇航空與關注太魯閣事件的所有人與當事人所造成的傷害，再次感到抱歉。他也強調，「我們一家大小非常的對不起，只能向各界致歉，沒辦法也不可以去逃避這個責任，不敢乞求原諒，但希望能給各界一個很誠懇的道歉，我們錯了，對不起。」

▲吳姓網紅5日在父母與市議員的陪同下現身，為假造捐款單一事道歉。（圖／記者翁伊森攝）

大罐更划算



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