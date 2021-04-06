大甲媽遶境300警阻搶轎　民生地下道一級戰區防流血衝突重演

▲去年大甲媽祖鑾轎史上第一次提早4小時通過民生地下道。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖將於9日開始為期9天8夜的遶境行程，預計10日深夜至11日凌晨通過一級戰區彰化市民生地下道，彰化縣警局深怕大甲盃搶轎流血衝突事件重演，今年在地下道周邊部署逾300名警力，若有人膽敢從中搗亂，一定強力執法，誓必做到讓媽祖鑾轎平安通過。

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大甲媽祖遶境彰化，往年偶有民眾過於激情發生爭搶神轎情事，為避免爭搶抬轎衍生衝突，警察局今年特別邀集彰化縣轄內46家宫廟、58個陣頭代表協調交接轎地點，並約制不得藉故滋事，表達警方嚴正執法之決心。

另警方更針對易發生衝突地點彰化市「民生地下道」、「永樂街天后宮」等處所，部署超過300名優勢警、民力，實施外圍交通管制及重點區域、路段淨空，不允許衝突衍生治安事件。局長許錫榮強調，警方於媽祖遶境期間將秉持「暴力零容忍」立場，如有不法分子想藉機滋事，警方必定依刑法等相關法令嚴懲究辦，絕不寬貸。

往年大甲媽遶境，行經民生地下道總會爆發搶轎衝突，回顧過去7年，除了2017年沒爆發搶轎衝突，及去(2020)年因為新冠肺炎疫情，延到6月間舉行，還比預定時間提早4小時通過民生地下道，創下5分鐘飛快通過「0搶轎」「0暴力」的紀錄。

2016年間媽祖鑾轎先是延誤4小時才進入彰化，行經民生地下道出現信號彈、爆發肢體衝突等，整整遲了6小時才抵達彰化南瑤宮；2018年也是各角頭動員百人搶轎，過程叫中罵聲連連、衝突不斷場面火爆。

▲搶轎爆發肢體衝突。（圖／ETtoday資料照）

2019年間，因為搶轎爆發肢體衝突，電視台記者被踹受傷，相當的可怕，董事長顏清標當時跟著鑾轎，目睹一切亂象，也說「真的不要再搶轎，對媽祖不敬也不應該」，請民眾一定要平和理性，時任彰化縣警局局長方仰寧當時很生氣的說「大家相堵ㄟ丟」。

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