「假求婚」酒吧免錢喝到飽！她自爆與陌生男串通　2派網友戰翻

▲美國一對陌生男女在酒吧上演「假求婚」，爽獲免費酒品。（圖／翻攝TikTok@scandyyland）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州一對男女原本素不相識，在酒吧裡偶然遇見後，竟決定串通假扮情侶，當眾上演「假求婚」，果然獲得免費飲酒招待。女方將影片上傳至TikTok後，引發正反論戰，有些網友認為2人簡直就是「天才」，另一些人卻痛批這是非常「垃圾」的行徑。

影片中，頭戴棒球帽、身穿灰衣的男子來到酒吧「德州直播」（Texas Live）吧台前，單膝下跪，女方激動答應求婚，2人相擁熱吻。顧客與員工目睹喜事發生，也被「幸福」情緒感染，紛紛起立歡呼鼓掌，湧上去乾杯祝賀。

女子上傳影片後，透過字幕寫出事發真相。原來，她與朋友昨晚才認識這名男子，卻立刻計畫來一場假求婚，「我們根本不認識的人都對此興奮不已，我們在那晚剩下的時間裡都享受免費酒品」。

此影片引發正反論戰，甚至被分享至網路論壇Reddit「垃圾」分版。一些網友痛批此舉十分不可取，為了免費喝酒假裝求婚，堪稱專業犯罪。但另一些人卻認為，「他們只是讓那裡的每個人度過更有趣的一晚」、「好吧，這智商應該有200」、「只是無傷大雅的玩笑，不是垃圾行為」。

一名網友說，「大多數人在酒吧時，都很享受分享或請別人喝酒」，因此不論事件真假，都不是重點。甚至有人大讚這對男女「做得好」，「誰喜歡替訂價太高的酒埋單呢？」

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