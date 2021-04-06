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男業務女廁偷拍戰果令人驚呆！大家都猜錯了　他賠3萬換和解

▲桃園市余姓男子今年8月間在中壢區某家網咖，尾隨身材曼妙網咖辣妹進入廁所，偷拍時被當場活逮。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲黃姓業務員躲女廁偷拍用過的衛生棉，被以妨害秘密現行犯身分逮捕。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北黃姓男子去年7月間，被發現躲在松山區的1棟辦公大樓女廁內，用手機伸出門縫偷拍洗手台區域，被害OL發現後，趕緊報警，將黃男以涉嫌妨害秘密罪現行犯身分逮捕，但檢警還原黃男手機，幾乎沒看到女性上廁所的照片，黃男坦承只是想偷拍女性用過的衛生棉，最後黃男被害女子道歉、賠償3萬元，獲得原諒撤告，檢察官6日處分不起訴。

據了解，黃男是個業務員，因工作關係，無意間發現事發的辦公大樓內女廁使用量較大，因此偷偷潛入，躲在其中1個隔間內，案發當天，1名在大樓上班的OL如廁完，在洗手台洗手時，透過鏡子發現後面隔間冒出手機左右掃射，疑似在偷拍，馬上呼救報警。

黃男自己也被嚇得不敢離開隔間，直到警方到場將他逮捕，還原被他刪除的手機內影照檔案，發現了幾張女性上廁所的畫面，但絕大多數都是廁所垃圾桶照片，黃男辯稱，如廁照片都是網路上抓得，他只是先躲起來，等有女性上完廁所後，再進入被害人使用過的廁所隔間，看看如果有用過的衛生棉再加以拍照留念。

至於被害人看到他把手機伸出隔間的時候，他是想要觀察確認外面沒人了，才好脫身。最後被害人看了黃男的手機檔案，確認自己沒有成為被偷拍的影中人，但黃男仍當庭為自己的行為，向受到驚嚇的被害人道歉，並賠償3萬元，獲得被害人原諒並同意撤告，台北地檢署因此給予黃男不起訴處分。

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