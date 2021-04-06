「150萬元x2」造假網紅道歉了！464字聲明「我盲目愚蠢」

▲網紅曬假捐款單被罵爆。（圖／翻攝自翻攝自IG）

記者周亭瑋／綜合報導

IG擁有1.5萬追蹤的吳姓網紅造假捐款單，遭眼尖網友踢爆，慘被輿論撻伐，今他發道歉聲明，表示深刻意識到自己的盲目、愚蠢，也強調自己已是成年人，應對自己的行為負責。

吳姓網友4日在限時動態曬出2張捐款單照片，上頭霸氣寫上150萬元，暖心留言「盡一點點小心意」聲援太魯閣號出軌傷亡者。結果被網友搜圖，質疑收據只是愛心基金會公開的範本，完全沒有實際效力。

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不僅如此，他也被抓包冒用「星宇航空空服員」的身分，就連到佛光山替亡者祈願的照片也是盜圖。事後，吳姓網紅的里長父親出面致歉，表示已花許多時間訓斥兒子；而今日吳男也發聲明道歉。

聲明如下：

本人吳○○，就前天（4/4）晚上，在本人的 IG限時動態 所PO關於台鐵太魯閣408班次之重大事故，誠邀各界共同來愛心捐款之言詞及引用其照片，另於臉書自稱為星宇航空空服員等乙事，所產生的誤解、議論及質疑等，在社會上造成非常不好的影響，本人深深的感到抱歉。

本人對於自己沒有珍惜被追蹤關注的榮譽，起到榜樣的作用，還傷害了「台灣關愛基金會」、「星宇航空」等其他的人，做了這件讓自己羞恥的事情，我悔不當初! 我深刻地意識到了自己的盲目、愚蠢、無知和法律常識的缺乏：為此 本人鄭重地向「台灣關愛基金會」、「星宇航空」、所有關注台鐵太魯閣408班次重大事故的朋友，以及社會大眾認錯致歉：我為自己的錯誤與不當行為感到深深的歉意和悔恨、愧疚，往後必定謹言慎行。

我已經是一個成年人了。作為成年人，我應當對自己的行為負責，要有擔當。我本人將深刻反思自己的錯誤，並以實際行動來彌補自己的過錯。從今以後，我會學習腳踏實地，做一個有道德、有擔當、有責任、對社會有貢獻的人。最後，我再一次誠摯地向大家道歉：我錯了，對不起各位！對不起您們！對不起！