「弟弟也是太魯閣司機」她哭勸離職！本尊1原因拒絕：願死在工作上

▲太魯閣號「2位司機最後身影」。（圖／林劭劭授權提供）



網搜小組／劉維榛報導

太魯閣奪走50條寶貴性命，其中33歲的司機員袁淳修不幸殉職，他生前最後4秒「緊踩最大煞車」，盡全力守護乘客，讓同事們感到鼻酸。一名女網友感慨，弟弟也是太魯閣駕駛，過去一直勸他離職，然而弟弟堅守崗位，認為若真的出意外，「就算會死，也要在我最熱愛的工作上。」

一名女網友在臉書《爆系故事館》透露，2位家人都擔任大眾運輸工具的駕駛，大哥是開公車，一天至少七、八趟車次來回；而弟弟則是開台鐵太魯閣，「跑完了自己的趟數後，就會在某一站跟下一班的駕駛員、副駕駛進行交換。」

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畢竟路上充斥各種危險，原PO經常苦口婆心勸誡，「希望你們能夠換工作，別再當司機駕駛。」對此，原PO私心解釋，司機的身上壓力巨大，背負著數十人甚至數百人的生命，因此連媽媽都喊話，「累了就休息，換個工作也行。」

然而對熱衷開車的兩兄弟來說，「放棄開車的夢想，就像是要了他們的命一樣...」如今太魯閣再奪50死，原PO再度雞婆苦勸，「你快換工作吧，太危險了。」沒想到弟弟的一句話讓原PO震驚無語。

只見弟弟露出堅貞的眼神，回應「我選擇這份工作，那就算會死，也要在我最熱愛的工作上。」聞言，原PO也不敢再勸下去了，默默要求「那出車前，請你把你的制服和帽子以及平安符都拿去過香火，請神明護持。」

面對兄弟倆對開車的敬業執著，原PO心疼直呼，「弟弟啊...如果你真的這麼熱愛這份工作，我們都會支持的。只是，你們兄弟倆要切記..要平安上路然後安全歸來。」

▲太魯閣號「第6節車廂」被吊出來。（圖／記者黃國霖攝）



文章曝光後，底下網友感動回應「我懂，我也是司機」、「我懂家人等待的感覺，曾經我也是職業大車司機日夜顛倒，家人的擔心我了解」、「感同身受，我先生也是火車司機員，每天都會希望他平安上下班」、「換個角度想，能夠如此熱愛自己的工作，是多麼幸福的一件事啊！現在的人多半都是為了錢而工作，想找一份喜愛的工作偏偏又養不活家庭，所以只能找可以養活家庭，但卻不是自己喜愛的工作啊」、「安全是回家唯一的路」。

▼網友心有戚戚焉。（圖／翻攝爆系故事館）



▼袁淳修妻子送愛人最後一程。（圖／記者張君豪攝）

