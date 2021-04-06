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幫妻小搶到太魯閣號！鴻海員工隔海焦急尋人...怒批李義祥：只想自己

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

▲408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

太魯閣號2日撞上工程車出軌釀成50死慘劇，讓不少旅客家屬焦急痛心。一名正在大陸出差的鴻海集團員工李先生表示，自己一個月前好不容易幫家人搶到車票，怎料卻發生出軌意外，連續數小時聯繫不到妻小，讓他心急如焚、又慌又痛，直到確認妻子與孩子雖有受傷，但無生命危險才放下心中大石，不過他任職憲兵的莊姓表弟卻沒有挺過這關不幸逝世，讓他心痛不捨在臉書上發文，怒批工地主任李義祥居然還在擔心自己的未來完了，「多少人的人生還沒開始，就因為你而結束。」

▲太魯閣聯合招魂，家屬哭暈。（圖／記者陳煥丞攝）

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▲太魯閣聯合招魂，家屬哭暈。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

任職於鴻海集團的李先生表示，因為出差無法陪伴妻子，以及幼稚園的2個孩子過節，因此早在一個月前幫家人們訂好4月2日408車次的太魯閣號，想讓家人出去走走放鬆，沒想到列車卻出事了，那數小時聯繫不到家人的心慌，隔海無法第一時間趕往現場的焦急，他不願此生再承受第二次，慶幸後來得知妻小平安獲救的消息，才放下懸著的心，但想起罹難的表弟仍是心中萬分不捨。

想到許多罹難者年紀輕輕便失去性命，而肇事的工地主任李義祥卻還顧著自己的人生會完蛋，讓李先生氣得怒批李義祥太過自私，「你說你的人生從此結束，但多少人的人生還沒有正式開始就因為你而結束，而我一點都不在乎你的人生是否結束！五十條人命，這近百個『家庭』的人生都因你變得愁雲慘霧，你卻只顧你自己的人生是否結束！」

▲太魯閣聯合招魂，家屬哭暈。（圖／記者陳煥丞攝）

文末李先生質疑工安草率，同時沉痛表示，如果沒有「該負責的一個也別想逃，該改善的一次到位」的魄力，就不要再說自己會負責，因為根本做不到，只盼大家都能好好珍惜身旁親友，不要等意外降臨時才懊悔，並鼓勵受災家屬一起早日走出傷痛，以及感謝鴻海集團劉董事長等長官協助，還有救災救護人員不眠不休的救援。

李先生接受《TVBS新聞》訪問時表示，陳姓妻子頭部撕裂傷、第六節頸椎骨折，母親則是頭部撕裂傷，而2名就讀幼稚園的兒子則受到驚嚇還在安撫中，所幸一家人都無生命危險，但因他剛到大陸出差，目前仍在當地進行居家檢疫，為了盡早返家團圓，已經向廈門台辦申請提前結束居家檢疫時間，也獲得國台辦許可後，寫了一封信感謝函，縮短回台跟家人團聚的時間。

客居他鄉，憂心無奈與徬徨無助之情難以言表。 當下得知我一個月前親手為你們搶到的車票，出事了! 我的心似乎持續掉了好幾拍， 連續幾個小時完全沒有你們的消息， 這樣的慌與痛，我可能這輩子無法(也不願)再承受第二次。 得知親友的消息之後，雖百...

Chun-Kuan Lee 發佈於 2021年4月5日 星期一
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