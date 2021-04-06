雲南再增15本土病例　大陸42天無中高風險區破功

▲雲南瑞麗啟動大量核酸檢測。（圖／新華社）

記者任以芳／綜合報導

大陸本土疫情保衛戰再度啟動，雲南省衛健委網站今（6日）最新消息指出，截至4月5日0時至24時，雲南省新增確診病例15例，無癥狀感染者2例。新增15例確診病例中，有7例是中國籍；有8例是緬甸籍。雲南爆發疫情，也打破大陸42天以來沒有中高風險地區的紀錄。

據《澎湃新聞》指出，新增15例確診病例中，有12例是大多為輕型或是普通型，無癥狀感染者轉為確診病例。另外，新增2例無癥狀感染者，分別是21歲，女性緬甸籍以及59歲的中國籍女性患者。

截至4月5日24時，雲南省現有總確診病例66例（境外輸入3例，本土63例），無癥狀感染者46例（境外輸入19例，本土27例），均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。從本月初開始雲南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市全面啟動新冠疫苗大規模人群接種，圖|新華網

以上確診病例和無癥狀感染者均為瑞麗市對重點人群和密切接觸者核酸檢測中發現，即用負壓救護車轉運至定點醫療機構。 結合流行病學史、臨床表現和實驗室檢測結果，診斷為新冠肺炎確診病例15例、新冠肺炎無癥狀感染者2例。 流調工作仍在緊張進行中。

▲雲南瑞麗施打疫苗。（圖／CFP）

據雲南省人民政府網5日消息稱，瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部發佈通告，經瑞麗市新冠肺炎疫情防控專家組評估，根據疫情防控需要，從2021年4月5日19時起，瑞麗市風險地區調整。

高風險地區3個：姐告國門社區，團結村委會金坎、弄喊片區（瑞麗大道以南），仙客巷和光明巷居民小組。

中風險地區6個：鑫盛時代佳園社區，瑞京路紅磚廠，星河藍灣社區，雙卯村民小組，下弄安村民小組，珠寶街老食品廠家屬區。 其他地區為低風險地區。據了解，這是近42天以來全大陸首次出現高風險地區。另外， 截至4月5日14時，瑞麗市累計接種疫苗126358劑次，未出現嚴重不良反應情況。