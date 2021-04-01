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雲南瑞麗24hrs內完成普篩！30萬人採樣　全市隔離管制

▲▼雲南瑞麗。（圖／新華社）

▲雲南瑞麗再爆本土疫情。（圖／新華社，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸邊境城市雲南瑞麗3月31日驚爆本土疫情，官方立即採取措施，宣布全員篩檢。4月1日雲南瑞麗召開新冠肺炎疫情防控記者會。會上通報，瑞麗全員核酸檢測採樣全部結束，也就是說當地在24小時內，完成整個城市的篩檢。

據通報，截至4月1日08點00時，累計完成核酸採樣309448份，送檢235991份，完成檢測105530份。截至4月1日上午，已追踪到密接及次密接人員1320人，安排在8個定點隔離酒店進行集中隔離醫學觀察。

瑞麗市自3月31日8時起，對主城區開展全員核酸採樣檢測。目前，現有確診病例15例，無症狀感染者45例，均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

▲▼雲南瑞麗。（圖／新華社）

今次疫情發生以來，瑞麗市組織了12家間醫院及1件第三方檢測機構，提前採購儲備採樣管25萬支、咽拭子25萬支，在該市設置419個固定採樣點和6個流調採樣點，對主城區開展全員核酸採樣檢測。

另外，雲南省委書記阮成發、省長王予波3月30日至31日赴瑞麗市智慧「國門戰疫」工作。阮成發指，瑞麗市再次發生疫情，有關部門應深刻反思，守土有責、守土負責，切實扛起「內防擴散、外防輸入」的責任。

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