雲南邊境連3日新增本土確診　陸衛健委：病毒可能是從緬甸傳入

▲雲南瑞麗市姐告口岸。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

雲南省瑞麗市近幾日已新增超過20起新冠肺炎本地確診病例。對此，大陸國家衛健委3日指出，此次瑞麗疫情新冠病毒全基因組序列高度同源，與緬甸上傳GISAID數據庫的28條基因組序列同屬B.1.36.16進化分支，高度疑似引起瑞麗疫情的病毒通過人或物從緬甸輸入。

衛健委提到，由於與其他地方由輸入導致的本土聚集性疫情的病毒的基因組不存在關聯性，說明不是近期國內各地本土疫情導致的繼發性傳播。

衛健委還說，14例病例病毒基因序列高度一致，提示病例的病毒感染來源屬於同一傳播來源和同一傳播鏈，其中10例病例病毒基因序列完全相同。

衛健委強調，通過對此次瑞麗疫情病毒基因序列突變位點分析，顯示不含有在英國和南非等國發現的其他新型變異毒株的氨基酸關鍵性變異位點。

此外，大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友日前曾分析，根據既往源頭調查經驗，位於邊境地區發生的新的疫情，特別是臨近國家還處在新冠流行時期，病毒從境外傳染傳入的可能性極大。

吳尊友強調，新冠疫情防控是艱難的、複雜的、反覆的、長期的，「只要全球新冠肺炎疫情一直沒有完全控制，在我國發生局部疫情是常態化防控的一種正常現象。」