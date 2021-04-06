運安會下午公布真相！司機該做的都做了　最後4秒「緊踩最大煞車」

記者賴文萱／台北報導

台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重出軌意外，釀50人死亡，運安會掌握列車上相關紀錄進行解讀，研判事故是在工程車滑落5至7分鐘後發生，根據列車自動防護系統顯示，另外碰撞前4秒，司機員袁淳修也有盡力煞車、鳴笛。運安會指出，相關詳細解讀內容，預計下午4點召開記者會對外說明。

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道撞上滑落山坡的工程車。（圖／記者蕭可正攝）

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運安會取得408次太魯閣號的行車紀錄器，根據列車自動防護系統顯示的紀錄，司機員直到事發前4秒，仍踩著最大煞車。

事實上，太魯閣號駛出和仁隧道後，距離清水隧道前的出事的地點僅有250公尺距離，以列車時速130公里計算，駕駛能夠反應的時間只有6.9秒，但列車要完全煞停則至少需要16.6秒。

運安會日前已取得太魯閣號列車列車自動保護系統（ATP）與列車控制及監視系統（TCMS）等，透過相關數據解讀還原事故真相，預計下午4點召開記者會對外說明。

運安會主委楊宏智受訪時則說明，目前運安會的調查過程，是把事故當時的狀況重建，如：司機員從和仁隧道出來後，花了多少時間煞車、當時的狀態及什麼時候撞到工程車，而數據出來也已經顯示「司機員有踩了緊急煞車」，且旅客也表示司機有緊急鳴笛。

楊宏智解釋，鳴笛有兩個意思，一是警告車內乘客可能有狀況發生，二是對外的處置，類似緊急求救，而司機員「緊急煞車及鳴笛」兩件事都同時做到了。

▲太魯閣號事故地點示意圖。（圖／台鐵提供）

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