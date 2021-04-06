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別自己亂猜！從12星座「聊天方式」秒測喜不喜歡你　網嚇歪：有夠準

滑手機,女神,嬌羞,Line,聊天,兩性,把妹,撩妹。（圖／記者李佳蓉攝）

▲想知道對方喜不喜歡你？從聊天方式就能略知一二。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

交友APP發達的時代下，速食愛情許多人都嚐過，但其中可能因認識時間太短，而少了點真誠。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》建議網友們，可將認識新朋友的時間拉長，透過多了解彼此、勿太快投入感情，藉由聊天交流觀察對方是否有誠意。而他也分享「從聊天方式」即可得知12星座喜不喜歡你，許多網友看完驚呼：「真的有夠準！」

安德魯分析從聊天方式看12星座到底有沒有喜歡你，他提醒除了看太陽外，也要參考月亮及金星：

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主動找話題組：牡羊座、射手座、雙子座、水瓶座

牡羊座及射手座希望能和喜歡的人「產生連結」，因此會不斷開創新話題，別看表面上看似什麼都能聊，其實是在培養感情，倘若今天對你沒興趣或好感，肯定不會花太多心在你身上。此外，這2星座在感情中屬於較按耐不住性子的類型，對你有意思就會主動製造很多機會及話題，從中愛以開玩笑的方式趁機透露對你的愛慕，很多撩你的玩笑話中真實性很高，要接收得到。

雙子座和水瓶座的反應就更明顯了！若一直開新話題，或是不斷主動找你，絕對是對你非常有好感。水瓶座很能聊，就看你是否能跟得上他/她的節奏及欣賞他/她的幽默，注重感覺的水瓶座若對你沒感覺，是不會花時間在你身上的。和雙子座聊天，千萬別讓他/她們覺得你很無聊，這2星座懂得很多，雖然聊天節奏總是跳來跳去，但只要接得住話題繼續聊下去，才有辦法維持對你的興趣。

別瞎猜了！從12星座「聊天方式」秒測喜不喜歡你　網嚇歪：有夠準。（圖／截自安德魯的賤聲房）

抽絲剝繭辦案組：獅子座、處女座、天蠍座、雙魚座

該組又愛又怕受傷害，在初期對你有好感想搞搞曖昧，想藉由聊天觀察你是否也對他/她有同樣的心意，過程中會提出許多問題，甚至探究你過去的戀愛史，當你發現他/她深入了解或提出較私人的問題，你要有心理準備，這是他/她們跨出前的第一步。但有趣的是，這組人也有點玻璃心，一旦察覺你對他/她沒意思或態度很冷淡，會二話不說的收手。

獅子座和處女座屬於「想到就聊」的類型，在品嚐美食或是看見美景時想到你就會和你聯繫，在此時千萬別潑他/她冷水；至於天蠍及雙魚座在聊天時則很注重感覺，講話通常帶有極大暗示性，且需要被認同與支持，向你吐露心事時，也盡可能可以站在他/她們的角度想想。

居家看護組：金牛座、巨蟹座、天秤座、摩羯座

金牛座對一個人是否有好感，可從生活中的大小細節去觀察，當你感覺身體微恙，他/她會突然送上熱可可、止痛藥，或是準備日常用品，從這些小舉動可得知他/她想要關心、接近你。金牛座、巨蟹座初期會先觀察你的反應，若在釋出後只得到冷淡回應，也會因此打退堂鼓；若雙方互有好感，請大方接受，不要再抱持「誰先認真誰就輸了」的態度，反而會讓他/她們退卻。

當天秤及摩羯座對你有好感時，要懂得把曖昧的情愫延續，他/她們可是會被搞得暈頭轉向的，雖說天秤座可能會裝傻，摩羯座接收到的時間會較慢，但只要勾起他/她們的好奇心，對戀情的進展會非常有幫助。

以上4個星座不太會說話，卻很會照顧人，很多小細節都會替你一手包辦，生活中常關心「你吃飽了沒？」「今天累不累？」「心情如何？」需要從中細細品味，有些較粗枝大葉的人可是不會留意到這些貼心舉動的。

網友看完大讚：「嚇到我了有夠準的欸」「辦案組形容太貼切了吧！察覺不對的時候真的會直接切斷不再往來」「天蠍很準！說收就收」「我是射手，真的很愛亂聊」「也太準！」「主動找話題其中的射手座根本聊天機器呀」。

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