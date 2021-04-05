羅智強指「蘇貞昌難辭其咎」太魯閣號50死：台鐵總體檢報告有看？

▲行政院長蘇貞昌赴台鐵災害應變中心視察 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

太魯閣號脫軌造成50人喪生，台北市議員羅智強今天提出，行政院長蘇貞昌難辭其咎，早在普悠瑪事故後，交通部洋洋灑灑寫了257頁的「台鐵總體檢」報告，並提到要設置「邊坡監測」及「軌道預警」兩大系統。他懷疑，蘇貞昌有沒有看過這份報告？

羅智強在臉書提到，這次造成遺憾的工程車，早就滑落到鐵軌，如果在當下能監測到鐵軌上的大型障礙物，通報給駕駛，是不是就有可能阻止一場悲劇？但他懷疑，蘇貞昌有沒有看過這份報告？

太魯閣翻覆後，羅智強批評，行政院第一時間出來撇清責任稱，「台鐵體檢報告屬行政院內部調查報告，報告完成後呈閱供參，做政院決策參考，不應將矛頭指向蘇揆未核定報告」。

羅智強感嘆，看蘇貞昌急著脫身，不免心寒。核定的意思，是代表蘇貞昌看過這份文件且負起行政責任，將報告中的改善建議給落實，如果蘇貞昌有心，邊坡監測系統早於2020年底完工，如果蘇貞昌會做事，太魯閣事發的工地，今年一月底就該執行完畢。

他直呼，這一切如果行政院都不必負責，下一次交通部一樣會提出一份精美的檢討報告，50條人命、1份報告，以及0改善的鐵道，生活還是得過，台鐵還是得坐。