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朱學恒反諷：如果太魯閣號平安回家　那50人正不爽「明天要上班」

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY3 第四節車廂拖出。（圖／記者楊詩益攝）

▲朱學恒發文反諷不想看到「人性的光輝」，如果這些人當初平安回家，現在正在抱怨明天要上班。（圖／記者楊詩益攝）

記者林彥臣／綜合報導

發生在清明節連假第1天的台鐵太魯閣號408車次翻覆事件，5日進入第4天的現場搶通 及其他善後作業，救援過程中各界的善意也展現出台灣人性溫暖的一面。但是宅神朱學恒卻強調，「無有黑暗，不顯光明」，如果當初太魯閣號這些人平安回家，現在正在不爽的抱怨明天要上班。

朱學恒在臉書發文表示，「我才不要看到台灣人性的光輝，我要看到這五十個人自私的平平安安回家，自私的平平安安回來上班！」

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朱學恒說， 如果一切順利的話，那50名在太魯閣號上罹難的同胞，現在應該已經很疲倦的往北部走，他們應該抱怨這次連假好累，搶買票很辛苦，但是跟家人團圓很值得，可是周二又要上班了，超不爽的！

朱學恒說，但是這一切都只是假設而已，他們跟國家經營的台鐵簽署了運送契約，國家應該保障他們可以安全，健康的回家。但台鐵失職、包商失責、政府失信，剝奪了他們從那天開始之後的所有人生。

▲▼ 。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

▲朱學恒痛批太魯閣號事件就是「人禍殺人」。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

朱學恒說，悲劇不是靠側翼洗白一直洗，就會變成民族團結大喜劇的，它就是「人禍殺人」，不會因為衛福部開放捐款就可以轉移責任的。

朱學恒強調，「我就問一句，我國難道弱到政府不能照顧這些由政府不作為和包商鬆散台鐵鬆懈的人禍受害者，不能撫卹他們，不能夠調度資源，不能夠由法律替他們追求正義嗎？結果現在還要讓民間捐款出錢，彼此還要道德勒索，你捐了沒，你捐了沒？」

朱學恒，一開始所有人各安其位，根本不會有這種悲劇。民眾納稅，民代監督，官員執行，包商承標，大家都各司其職，哪來這種悲劇出現的空間？真是荒謬到了極點！

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