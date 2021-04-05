太魯閣號「保護機制失效」！原因曝光　員工透露3雷區：是地獄通道

▲太魯閣號出軌造成嚴重死傷，保護機制失效。（圖／記者黃國霖攝）



記者柯振中／綜合報導

台鐵408次太魯閣號出軌釀嚴重死傷，造成台灣社會熱議。對此，有台鐵員工出面透露，其實車廂上有設置保護機制，但這次並沒有啟動，而車上還有3大地雷區，希望乘客要注意安全。

根據《東森新聞》報導，這名台鐵的助理司機員透露，乘客常常站在車廂走道、車門連接通道，以及潰縮區這3區，一旦發生事故，就等於是「地獄通道」。

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這名助理司機員指出，從台鐵最新的聲明來看，車廂是一體成形的鋁合金，照理來說「沒有潰縮區」，但是否有潰縮區的存在，大家心照不宣，「但是我們都知道，那是會優先被壓扁的地方。」

▲司機員透露火車裡面的3大雷區，一旦出事將如「地獄通道」。（圖／記者郭世賢翻攝）



這名助理司機員提到，許多乘客購買短程車票，還是會上自強號、普悠瑪號、太魯閣號的列車，站在走道中間，公司也沒有制止，但這樣的行為實際上非常危險。

這名助理司機員指出，發生碰撞時，車頭會先被削掉、變形，接著就是潰縮區，連接器吸收衝擊力後損毀，藉此釋放能量，這2樣是保護機制，若火車正面撞擊，就會啟動機制，讓列車不至於出軌。

不過，此次太魯閣號碰撞工程車，屬於側面大面積碰撞，設置的保護機制無效，就容易出現列車出軌、翻車的狀況。

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