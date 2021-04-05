王毅：中國疫苗受東協國家肯定　將一同抵制「疫苗民族主義」

▲王毅（右）與菲律賓外長陸辛（左）會談。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務委員、外交部長王毅近日表示，東南亞是中國對外展開疫苗合作的重點地區，中國疫苗憑藉良好的安全性和有效性，在東盟（東協）各國受到充分肯定和廣泛歡迎，「這次來訪的一位東盟國家外長明確表示，中國不是搞『疫苗外交』，而是在展現大國擔當。」

王毅日前在福建接待新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓及韓國外長後，接受了《新華社》的專訪。王毅指出，「疫苗民族主義」開始在全球滋生，佔世界人口16%的富國獲取了全球60%的疫苗，某些發達國家的定購量已超過本國人口的2至3倍；與之形成鮮明對照的是，許多發展中國家正面臨嚴重疫苗短缺，不少國家甚至一劑難求，「免疫鴻溝」正在成為令人遺憾和不幸的現實。

▼大陸援助柬埔寨新冠疫苗。（圖／路透社）



王毅提到，習近平早就明確宣示，中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出中國貢獻，「中方言必信、行必果，我們設法克服困難，全力擴大產能，目前已經並正向80多個國家和3個國際組織提供疫苗援助，同時向40多個國家出口疫苗，還在同10多個國家開展疫苗研發和生產合作。」

王毅表示，東南亞是中國對外開展疫苗合作的重點地區，中國疫苗憑藉良好的安全性和有效性，在東盟各國受到充分肯定和廣泛歡迎，深化了中國東盟合作內涵，增進了雙方人民感情，「這次來訪的一位東盟國家外長明確表示，中國不是搞『疫苗外交』，而是在展現大國擔當。」

王毅指出，他和幾位東盟同事在會談中都認為，面對這場抗擊「世紀疫情」的鬥爭，團結抗疫是良方，科學防控是核心，疫苗合作是關鍵，「中國和東盟要堅持疫苗作為全球公共產品的屬性，攜手合作提高疫苗在本地區和全球的可及性和可負擔性，要共同抵制『疫苗民族主義』，努力消除『免疫鴻溝』。」

王毅強調，他與東盟國家外長一致同意加強疫苗研發和生產合作，「中國和印尼、馬來西亞等國將重點提升疫苗原液的灌裝能力，中國和新加坡將探討推進生產、儲運全鏈條合作，中國和菲律賓將加強疫苗審批合作。」

王毅還說，中方與東盟國家將共同致力於打造區域疫苗生產和分配中心，為地區民眾的生命安全和健康福祉出力，為徹底戰勝新冠肺炎疫情、建設人類衛生健康共同體作出貢獻。