習近平訪韓有譜？韓外長承諾「待疫情穩定」　中國外交部隻字未提

▲南韓外長鄭義溶前往中國廈門，與中國外長王毅進行午餐會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓外交部長鄭義溶受中方邀請前往中國福建省廈門，並在昨（3）日與中國外交部長王毅舉行會談，雙方討論包括美中矛盾等近期國際情勢，在推動韓半島（朝鮮半島）和平進程與北韓（朝鮮）無核化等議題上致力達成共識，同時安排韓中兩國外交、國防副部長級「2+2對話」能在今年上半年前舉行。

王毅表示，將會儘速安排中國國家主席習近平訪韓；而鄭義溶則表示，待新冠疫情穩定，就儘快為習近平訪韓做準備。不過，在中國外交部官網的新聞稿上，並未提及雙方談論安排習近平訪韓的內容，該段內容僅為南韓外交部單方面發表。

根據韓媒《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，由於美國積極拉攏同盟國向中國施壓，加上美日韓國安高層會議也於當地時間2日在華府舉行，因此這次韓中外長會談時間點格外敏感，加上選在廈門做為會談地點，為台海戰略的前鋒，部份韓媒質疑中國是否想向南韓釋放某種消息。

▲明年為南韓斷交中華民國、同時與中共建交30周年。（圖／達志影像）

明年是韓中兩國建交30周年，王毅表示，「今年是中韓文化交流年，中韓兩國是永遠的鄰居，雙方率先建立新冠抗疫機制，設立便於雙方人員往來的『快捷通道』，兩國關係面臨深化發展的重要契機。中方願同韓方以對話方式推動朝鮮半島（韓半島）問題政治解決進程，共同維護以聯合國為核心的國際關係體系，以及以國際法為基礎的國際秩序，並捍衛多邊主義，推動中韓關係乘勢而上。」

而鄭義溶則表示，「韓中兩國對於韓半島永久和平政策，以及韓半島完全去核持有共同目標。對於中國政府持續支持我方的努力，我方在此深表感謝。在此，我呼籲中國政府在推動韓半島和平進程上能積極持續扮演重要角色。」

鄭義溶期盼中國能解除「限韓令」，以早日達成活絡韓中兩國在電競遊戲、電影、廣電等文化與娛樂產業上的合作。對此，王毅則回應，中方深刻理解韓方的期盼，承諾未來持續對話。

根據中國外交部聲明，雙方同意在「疫苗護照」上建立健康碼互認機制、展開疫苗合作，韓方則表示支持中國的「春苗行動」計畫。不過在南韓外交部的聲明上，卻未提到兩國討論進行疫苗合作。

▲日媒認為，南韓是夾在美中兩大國間的「夾心餅乾」。（圖／達志影像）

另外，雙方同意儘快召開中韓人文交流促進委員會，並於今年上半年內成立「中韓關係未來發展委員會」。

此次韓中兩國會談，時值美日韓2日於華府召開國安高層會議，加上美國積極拉攏同盟國向中國施壓，因此時間點格外敏感。日媒《讀賣新聞》分析，中國想藉由拉攏南韓，達成弱化「美日韓同盟」關係，同時深化與北韓的關係，金正恩可能於近期內訪中。

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