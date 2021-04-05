台鐵事故罹難者蔡慧鵑移靈返家　黃偉哲上香祈願安息

記者林悅／台南報導

自台鐵太魯閣號花蓮事故後，台南市長黃偉哲立即指示各單位積極協助2位台南市籍罹難者家屬辦理喪葬事宜，市警局5日上午至花蓮引導罹難者蔡慧鵑移靈返回台南關廟老家作最後巡禮，隨即移往台南市立殯儀館，黃偉哲市長偕同民政局長姜淋煌、關廟區長李賢村等到靈堂上香祭拜並慰問家屬，祈願逝者安息。

▲台南市長黃偉哲偕同民政局長姜淋煌、關廟區長李賢村等到靈堂上香祭拜並慰問家屬，祈願逝者安息。（圖／記者林悅翻攝，下同）





警察局歸仁分局4日經與罹難者蔡慧鵑家屬聯繫，由關廟分駐所警員駕駛警備廂型車前往花蓮協助移靈並擔任前導車，蔡女家屬5日陪同移靈返回台南關廟老家後，再移往台南市立殯儀館，於光德廳設置靈堂，現場由台南憲兵隊同袍與長官列隊敬禮致意，隆重哀戚。





黃偉哲市長5日上午已先前往蔡女家中向家屬表達最深切的哀悼與慰問之意，下午3時許，再前往蔡女靈堂上香祭拜後，再次向家屬一一關心慰問，並表示市府團隊會全力協助家屬處理相關喪葬事宜，讓蔡家阿嬤不用操心。





蔡家阿嬤表示感謝社會大眾、黃偉哲市長、姜淋煌局長及李賢村區長這麼關心家屬，原本手足無措，但看到市府團隊連日來努力協助處理後續事宜，讓她感到很溫暖。此外，另1名罹難者程俐欣，則因大體尚需整合，預計將於6日移靈回台南。

▲蔡家阿嬤表示，感謝社會大眾、黃偉哲市長等人這麼關心家屬，讓她感到很溫暖。（圖／記者林悅翻攝）

為了回應各界的關心，黃偉哲指示社會局協助受理各界熱心捐款，成立「台南市協助0402台鐵花蓮事故相關事宜及傷亡救助專戶」，專款專用協助傷者後續醫療、復健、生活及社會重建費用，以及罹難者家屬的經濟支持。

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