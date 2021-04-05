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李義祥4大黑歷史流出！涉弊案卻「標案接不完」　網轟：劣跡斑斑

▲李義祥。（圖／記者黃彥傑攝）

▲造成本次太魯閣號事故的工程行負責人李義祥。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃可昀／綜合報導

太魯閣號救援工作持續中，外界將事故原因指向「工程車駕駛李義祥」，他過去造假、圍標等不良紀錄也跟著被挖出，甚至發現台鐵還放水，協助他不斷取得大量政府工程標案。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會痛批，「這些爛事沒有追究清楚，即使再增編預算、投入再多的錢，是否又將流入劣質廠商的口袋？ 」

▲▼李義祥黑歷史。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會授權提供）

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▲李義祥黑歷史。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會授權提供）

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會在臉書PO出李義祥4大黑歷史：

1、李義祥與義程營造
李義祥是「義祥工業社」與「義程營造有限公司」的負責人，過去幾年取得大量政府標案，但在2015被抓包變造橋墩施工照片，遭以《貪污治罪條例》起訴，判處有期徒刑6月。

2、李義祥、楊金郎與東新營造
造成本次太魯閣號意外的工程得標廠商為「東新營造有限公司」，負責人為黃平和，這個標案需要甲級執照，而「義程」只有乙級執照，想不到李義祥竟然集資用「東新營造」的名義取得標案，實際上自己就是幕後股東，也親自參與執行，更擔任「工地主任」；至於東新營造的大股東楊金郎，和李義祥一樣屬於執行工程的角色，並擔任專任工程人員。

3、李義祥、楊金郎弊案
李義祥有多起弊案紀錄，也曾遭判刑。楊金郎則是「逢聖土木包工業」真正的負責人，名義上負責人是楊林珠，這間公司過去也曾傳出弊案，涉入借牌參與圍標，可見這種「借牌」取得標案的行為並非第一次，但最弔詭的是，他們至今還是不斷取得大量政府工程標案，「劣跡斑斑的廠商，如何取得大量政府標案？ 」

4、東新營造違法與台鐵放水
依照《營造業法》規定，李義祥身為「義程」的負責人，就不可再兼任其他營造業的工地主任，但李義祥利用東新名義取得標案後，竟然還擔任此案的工地主任，台鐵對於如此明顯的違法卻視而不見，「恐怕不是疏失可以解釋」，未來的工程安全也相當令人憂心。

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