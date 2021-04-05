檢方下令要查了！公開徵「出軌目擊證人」揪同夥：不只李義祥一人

▲民眾推翻李義祥一人巡工地的說法。（圖／民眾授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

要為太魯閣號出軌負起最大責任的人，無非是工程營造商與當天在場的工人，有民眾拍到事發當下有4、5名藍衣人站在山坡上，但台鐵卻宣稱是負責人李義祥「一個人」到現場巡邏、移動工程車，此舉被質疑只是推李義祥出來扛責。對此，花蓮地檢署主任檢察官也下令要徹查了，徵求當天的目擊證人以利後續追刑責。



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▲事發當時李義祥在工寮旁打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）



「刑事法筆記 Criminal Law Notes」粉絲專頁今在臉書PO文徵求第一時間案發現場的照片，不少法律圈人士也跟進，在個人臉書上貼文徵求目擊照片，如果當天車上的乘客有在現場拍到「疑似非乘客的影片、照片」，都歡迎提供至花蓮地檢署的LINE帳號（@329tkjav）。

花蓮地檢署檢察長俞秀端今天也證實，出軌當下確實「不只李義祥一人」在現場，檢方已掌握證據，其他藍衣人的身分有待確認。台鐵指出，現場照片曝光後他們才知道還有其他人，目前已要求監造商聯合大地查證。

至於先前網路謠傳的「平頭男」、「羽絨衣男」都被拍到站在山坡上，所以被懷疑是工人，但這2位都已經證實自己只是乘客，並秀出車票表明身分，並非外界誤傳的工人，盼網友別再加以揣測。