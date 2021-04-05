LIVE／李義祥稱1人巡工地「疑似有同夥」！台鐵最新說明

記者李佳蓉／綜合報導

台鐵太魯閣號408車次慘釀50死202傷的悲劇，檢調了解事故當天不只有負責人李義祥，還有其他夥伴在現場，不禁質疑台鐵稱「工地主任一人到現場巡視」是否為真？台鐵稍早回應看到照片才知道還有工人，現在已經要求監造商聯合大地去查證，預計也會在今日記會中說明最新進度。

2日上午9時許，台鐵408班次太魯閣號撞上一部從邊坡滑落的工程車，列車衝進大清水隧道內，造成半世紀以來最大傷亡。檢警當時到達現場，將工程車司機兼負責人李義祥帶偵訊，他表示當天沒有施工，僅是開工程車到工地查看，也有拉上手煞車，不知何故車子滑落邊坡，遭火車撞上，且從現場取得的行車紀錄器看來，他不但沒幫忙事故旅客，還向檢警說謊。

花蓮地檢署檢察長俞秀端則指出，目前了解事故當天有至少2人在工地現場，民眾或本事故的傷者如有相關訊息或當天早上的畫面，請致電或透過LINE聯絡花蓮地檢署，以利釐清案情。

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對此，台鐵今上午表示，在連假期間照慣例都有要求廠商停工，這次也確認在相關聯繫群組都有發出訊息，4/1 00:00~4/6 00:00都不得施工，不解為何事故現場當時會有那麼多工人，他們也是早上看到照片才知道。台鐵說，現在已經要求監造商聯合大地去調查，要求他們盡快回覆。

▲行車紀錄器畫面拍到李義祥並非一人巡視工地。（圖／記者黃彥傑翻攝）