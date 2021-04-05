菲不信陸船隻在牛軛礁「避風」　指天氣好轉後「仍有44艘船不走」

▲牛軛礁出現多艘中國籍船隻，引起菲律賓不滿。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）近日表示，中國大陸海上民兵持續在南海集結，意圖佔據更多地方。對此，大陸外交部表示，牛軛礁是中國南沙群島的一部分，近期由於海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，這很正常，沒有所謂「中國海上民兵船」。

羅倫沙納指出，他已要求中國船隻離開在南海存在主權爭議的島礁，但即使天氣好轉，仍有44艘中國船隻在現場水域，不會被中方的「避風說」愚弄。

對於，牛軛礁出現大批大陸船隻，大陸官方3月就曾多次回應，包含大陸駐越南使館、駐菲律賓使館都曾發表聲明。大陸駐菲律賓使館當時表示，牛軛礁是中國南沙群島的一部分，長期以來，中方漁船一直在該礁附近海域捕魚，「近期由於海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，這很正常。」

大陸駐菲律賓使館還強調，沒有所謂「中國海上民兵船」，任何無端揣測都是無益的，希望有關方面理性看待。

大陸外交部發言人華春瑩2日也再次指出，中國漁船在有關海域避風，完全是正常之舉，其他方面沒有道理說三道四，「中菲就南海問題保持了密切溝通，共同致力於維護南海地區和平穩定。」

此外，針對美國總統國家安全事務助理沙利文對此事的關切，華春瑩表示，「希望美方不要在這個問題上挑撥離間，試圖製造矛盾。」