菲派戰機「低空飛行」嚇陸漁船！陸專家：飛行員水平一般「小心墜海」

▲中國籍漁船進入南海牛軛島海域，該區距馬尼拉200英哩，屬菲國經濟海域。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）日前宣布，軍方正派遣輕型戰機前往南海，「飛過數百艘中國船隻停泊的海域」，要求船隻立即離開該海域。對此，大陸軍事專家表示，戰機超低空飛行對漁船具有一定的恐嚇作用，但菲律賓飛行員「水平一般」，如果進行超低空機動飛行，也有不小的墜海風險。

根據《環球時報》報導，軍事專家張學鋒指出，菲律賓輕型戰鬥機很可能是從南韓引進的FA-50戰鬥機。這是一種從T-50高級教練機的基礎上改進研製的戰鬥／攻擊機，配有小型脈衝多普勒火控雷達，具備一定的空戰和對地打擊能力。

張學鋒提到，從其使用的技術來看，可以算作一種第三代輕型戰鬥機，但在三代機中屬於最小的量級，而且它空戰能力比較有限，目前不具備超視距空戰能力、綜合作戰能力，空戰能力不及早期版本梟龍。

張學鋒表示，由於該機具備一定的對地打擊能力，所以還是會對沒有任何武裝的漁船構成相當大的威脅，「即便不實施攻擊，超低空飛行也會對漁船造成一定的干擾，有一定恐嚇作用。」

但張學鋒也指出，菲律賓飛行員水平一般，如果進行超低空機動飛行，也有不小的墜海風險。

另一位未具名的專家則說，菲律賓對「中國海上民兵船隻」話題進行渲染是不恰當的，「漁民在海上，尤其是在南海海域，氣候變化和海況比較複雜，各國漁民都會為了安全到附近島礁進行避風，這是很正常的一個現象，菲律賓的漁船經常到中國軍隊駐守島礁附近進行避風，難道中國也要給菲律賓漁船扣上『海上民兵』的帽子？」

專家還提到，菲律賓習慣動用軍事力量來介入、干擾漁民海上作業的行動，比如2012年的黃岩島事件中菲律賓海軍派出軍艦騷擾、扣押中國漁船，造成兩國關係緊張，「菲律賓方面應該要克制，不應該派出軍機、軍機等軍用力量來騷擾中國漁船正常的避風行動。」