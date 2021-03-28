菲律賓不忍了！中國200艘民兵漁船侵南海牛軛礁...軍方派戰機監視

▲中國籍漁船進入南海牛軛礁海域，該區距馬尼拉200英哩，屬菲國經濟海域。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

南海局勢詭譎多變，台灣、中國、菲律賓、馬來西亞、越南、汶萊等皆宣稱有主權，每年至少有價值3.4兆美元的貿易量通過！近期，中國多達200多艘漁船駛進南海牛軛礁海域，該區屬於菲國專屬經濟區，引發國際社會的擔憂，菲國軍方推測，船上載有民兵，軍方對此謹慎戒備，派遣戰鬥機飛越中國籍漁船上空，要求其全部撤離。

根據《路透社》報導，菲律賓國防部長洛倫渣納（Delfin Lorenzana）於昨（27）日在聲明中表示，受到近期中國漁船大舉入侵海域，將會每天派遣戰鬥機至該海域監視中國漁船，而軍方將會加強在南海的海軍佈署、突顯海軍的存在感，除了進行巡邏「宣示主權」，還可同時達到保護菲國漁民的作用。

洛倫渣納補充道，「我國（菲律賓）的海上與空中武力已準備好維護國家主權！」

報導指出，中國駐菲律賓大使館尚未就漁船駛入南海牛軛礁海域之問題進行答覆，僅維持先前立場，表示中國籍漁船是為了躲避波濤洶湧且惡劣的海象，才會駛入該片海域，同時強調船上並未佈署中國民兵。

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