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「有實戰意味」　北京智庫：美航母群今「第3次」進入南海

▲▼ 美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

長期觀察美軍在太平洋行動的北京智庫「南海戰略態勢感知」今（4日）發出消息指出，據AIS信號顯示，4日上午8時許，美國海軍羅斯福號航母打擊群——羅斯福號航母、拉塞爾號驅逐艦、邦克山號巡洋艦，經由馬六甲海峽第三次進入南海活動。

內文指出，這是羅斯福號本年度第三次進入南海活動，南海戰略態勢感知胡波主任曾就美航母南海行動的新特點作出分析，「最近，美軍航母的行動變得突然而規律性降低，實戰部署的意味顯著加強... 如果持續這種思路，我們將會看到美航母進出南海的頻次大幅攀升，也許每年會達到數十次。 」

美軍除了在南海活動頻繁，過去以來在南海對空偵查頻率也十分密集。根據相關資料顯示，今年正是中美南海發生撞機20週年，當時2001年4月1日事發後一個多月，美國再度恢復對華航空偵察。

隨著中國實力的增強，尤其是美國提出「大國競爭」戰略後，美對華航空偵察的頻率越來越高，根據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃平台」公佈的相關信息，2020年，根據公開資訊的不完全統計，僅在南海美軍就派出近千架次偵察機抵近偵察。

▼ 美海軍「羅斯福」號航母打擊群進入南海 。（圖／翻攝 微博南海戰略態勢感知計劃）

▲▼ 美海軍「羅斯福」號航母打擊群進入南海 。（圖／翻攝 微博南海戰略態勢感知計劃）

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