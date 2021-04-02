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不甘迫嫁他人！她攜情人「裸體殉情」　表哥慟：他們從未忘記彼此

▲▼情侶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲印度一對情侶因戀情遭父母反對而服毒殉情。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

印度一名21歲的新婚女子在回娘家的第二天，被人們發現與一名男子赤裸著身體，死在一間廢棄小屋中。他們的屍體旁邊放著一袋老鼠藥，因此警方懷疑，這對男女是情侶，倆人因為戀情遭父母反對，而決定服毒殉情。

綜合當地媒體報導，印度巴雷利（Bareilly）地區在3月31日下午，發現一名21歲的女子和一名男子，赤裸著身體死在一棟廢棄小屋中子。當地警方表示，他們在倆人的屍體旁尋獲一袋老鼠藥，驗屍報告也顯示，這對男女都是中毒而死，因此警方初步判定他們是自殺。

▲▼毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲警方在倆人的屍體旁尋獲老鼠藥。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

警方調查後發現，去世的男女曾經是一對情侶，不過由於男方是穆斯林，女方的家人並不同意女兒和他在一起。6個月前，女孩受家人逼迫，嫁給了另一名男子，倆人被迫分離。顯然，兩人即使在女孩結婚後仍在接觸，因此他們才在女孩返家時決定共赴黃泉。

死去男子的表哥指出，村里每個人都知道表弟與女孩的戀情，但是女孩卻被迫嫁到別的地方，讓表弟痛不欲生，「他們雖然分開了，但他們卻從未忘記彼此，表弟告訴我，如果要繼續過這樣的生活，他寧可去死」。

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