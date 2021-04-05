圖／站在邊坡目睹出軌　李義祥背景被起底...蔡正元：民進黨不會有事

▲事故後20分鐘，李義祥（右）低頭滑手機。（圖／民眾授權提供）

記者徐政璿／台北報導

太魯閣號2日迎面撞上「義祥工業社」的工程車，奪走50條人命。有乘客在網上爆料，工程負責人李義祥在事發後，就站在山坡上查看，引起社會熱議。針對李義祥被起底有民進黨背景，國民黨前立委蔡正元表示，民進黨不會有事。

蔡正元表示，李義祥是花蓮重大鐵路車禍肇事者，同時也是民進黨的黨代表，如果李義祥是國民黨的黨代表，國民黨今天一定被媒體公幹，國民黨也一定乖乖出面道歉。

不過，蔡正元說，因為李義祥是民進黨的黨代表，除了方便包攬鐵路局的工程外，民進黨既不會受到媒體公幹，民進黨也什麼事都沒有。

民進黨發言人顏若芳3日表示，經花蓮縣黨部了解，李義祥曾於2018年參選花蓮縣黨代表，任期為2年早已屆滿，目前也因未繳黨費停權中，因此他並非民進黨現任花蓮縣黨代表。

對於網友拍到多名工人在山坡上，今一名男子出面喊冤，並曬出自己購買的408次車票，表示他當天從樹林上車，打算回花蓮豐濱掃墓，坐最後一節車廂，事故發生後他因為傷勢不大，便自己走下火車、上了邊坡，豈料，卻被外界誤認是「李義祥同夥」假扮乘客逃離現場。

▼男子被誤認成李義祥同夥，曬出車票喊冤。（圖／家屬提供）