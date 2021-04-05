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太魯閣出軌存在「5大疑點」　全跟李義祥有關

記者黃君瀚／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌釀50死202傷，工程承攬商義祥工業社老闆李義祥原稱獨自巡視工地、有拉手剎車，不過隨著網上越來越多爆料和照片，檢調正深入釐清案情。就有網友列出目前尚未解決的5大疑點，盼真相能早日水落石出。

▲▼台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道前撞上從邊坡滑落的工程車。（圖／記者蕭可正攝）

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臉書粉專「政治抓漏」5日整理太魯閣號列車失事案情，並拋出數點疑問，呼籲網友一起協助比對、調查，以下是尚未釐清的5項重點內容。

第一，出軌案發前幾分鐘，重型工程車被路過的鐵道迷在另一個山頭拍到，照片可見車頭向下坡車門根本沒關，怎麼可能如李義祥自述有拉手剎車、放大石頭？

第二，重型工程車落下後掉在軌道上，隔了數分鐘才被火車撞到。現場既然不只李義祥1人，為什麼這段時間沒有任何人通報台鐵，導致後來重型工程車被火車撞上？

▲▼事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，事發當時李義祥在工寮旁打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲行車紀錄器畫面拍到李義祥並非一人巡視工地，花蓮地檢署檢察長俞秀端指出，目前了解事故當天有至少2人，（圖／記者黃彥傑翻攝）

第三，李義祥和同夥是最靠近事故現場的人，為什麼事發後沒人下來協助救災或者報案？是不是想要撇清責任？他們跑到失事現場幹嘛？是不是在找重型工程車的行車記錄器？

第四，根據太魯閣號倖存旅客的證詞，疑似有看到工人在現場，事發後全跑光，他們為何要選擇逃逸？

第五，李義祥父親是否出現在現場？李父也是工程出身，這些人是否有串供嫌疑？地院交保前後，李義祥的採訪回應大變樣，是誰與他通聯？提示他公關用詞？

▼太魯閣號上一名乘客的先生與友人對話，提到目擊工程人員全跑光，不過此內容尚未經過檢調證實。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 太魯閣號對話紀錄。（圖／翻攝自臉書）

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