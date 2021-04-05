太魯閣出軌存在「5大疑點」　全跟李義祥有關

記者黃君瀚／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌釀50死202傷，工程承攬商義祥工業社老闆李義祥原稱獨自巡視工地、有拉手剎車，不過隨著網上越來越多爆料和照片，檢調正深入釐清案情。就有網友列出目前尚未解決的5大疑點，盼真相能早日水落石出。

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道前撞上從邊坡滑落的工程車。（圖／記者蕭可正攝）

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臉書粉專「政治抓漏」5日整理太魯閣號列車失事案情，並拋出數點疑問，呼籲網友一起協助比對、調查，以下是尚未釐清的5項重點內容。

第一，出軌案發前幾分鐘，重型工程車被路過的鐵道迷在另一個山頭拍到，照片可見車頭向下坡車門根本沒關，怎麼可能如李義祥自述有拉手剎車、放大石頭？

第二，重型工程車落下後掉在軌道上，隔了數分鐘才被火車撞到。現場既然不只李義祥1人，為什麼這段時間沒有任何人通報台鐵，導致後來重型工程車被火車撞上？

▲行車紀錄器畫面拍到李義祥並非一人巡視工地，花蓮地檢署檢察長俞秀端指出，目前了解事故當天有至少2人，（圖／記者黃彥傑翻攝）

第三，李義祥和同夥是最靠近事故現場的人，為什麼事發後沒人下來協助救災或者報案？是不是想要撇清責任？他們跑到失事現場幹嘛？是不是在找重型工程車的行車記錄器？

第四，根據太魯閣號倖存旅客的證詞，疑似有看到工人在現場，事發後全跑光，他們為何要選擇逃逸？

第五，李義祥父親是否出現在現場？李父也是工程出身，這些人是否有串供嫌疑？地院交保前後，李義祥的採訪回應大變樣，是誰與他通聯？提示他公關用詞？

▼太魯閣號上一名乘客的先生與友人對話，提到目擊工程人員全跑光，不過此內容尚未經過檢調證實。（圖／翻攝自臉書）