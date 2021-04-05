獨／李義祥一人巡工地？乘客曝光5張證據照　戳破「山坡一堆人」

▲事故後20分鐘，李義祥低頭滑手機，其他同穿藍色上衣的人則站在山坡上觀望情況。（圖／民眾授權提供）

記者柯沛辰、黃宥寧／花蓮報導

台鐵太魯閣號408車次2日撞上從邊坡滑落的工程車，釀成50死200傷。不過，有乘客在網上爆料，他第一時間脫困後，拍到工程負責人李義祥站在山坡上查看，引發外界關注。稍早他的哥哥再度向《ETtoday新聞雲》提供更多照片，指當時李義祥身旁還有一群人，不禁質疑台鐵稱「工地主任一人到現場巡視」是否為事實？

有網友在PTT八卦版好奇詢問，李義祥休息完發現工程車不見，會是什麼反應？不料一名乘客現身回文，稱他是第一節車廂的乘客，事故發生時間是9點28分，而他9點49分脫困後拍下現場照片，卻意外拍到李義祥和另一人在山坡上向下查看，「當下不知道他是誰，以為是來救援的，結果看新聞才知道...」

▲拍照乘客質疑，若台鐵說法屬實，為何其他疑似工人的男子會出現在山坡上？（圖／民眾授權提供）

事後，該乘客的哥哥向《ETtoday新聞雲》提供更多照片，轉述弟弟花了一段時間才脫困，卻拍到這些人在現場，代表李義祥一行人停留了很長一段時間。另外，現場還有4、5個藍衣人站在山坡上，不只李義祥一人，期間一個平頭男子如影隨形跟在李的身旁，一度走下來查看情況。

▲李義祥身旁的平頭男子一度走下來，查看事故現場狀況。（圖／民眾授權提供）

回顧當下種種照片，該乘客不禁質疑，為什麼台鐵對外宣稱「是工地主任一個人去現場巡邏工地、移動工程車，沒拉手煞車」導致憾事？那照片中站在邊坡上的這些人是誰？

稍早第一時間照片曝光後，許多網友紛紛留言，「高調推！這個是在場證明啊」、「快聯絡檢察官」、「這絕對是關鍵事證」、「一開始說自己獨自巡工地，看來是謊言」、「看起來就是出來扛的吧 現場不只一人李一人」、「是不是偷偷在施工？」

台鐵2日表示，先前已宣布清明連假沿線全面停工，屬於停工期間，之所以發生工程車滑落意外，初步調查是工地主任一個人到場視察工地、移動工程車，但下車時手煞車沒拉好，導致工程車滑落邊坡，造成嚴重死傷。

如今隨著更多照片浮出檯面，料將引起外界質疑和關注。

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▼拍照乘客懷疑，李義祥可能不是「一個人」到場「巡邏」。（圖／民眾授權提供）

▼該乘客最早在PTT曝光第一張關鍵照片，迅速引發關注。（圖／翻攝批踢踢，下同）