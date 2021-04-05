美國佛州「23億公升」放射廢水池外洩　州長宣布：進入緊急狀態

▲佛羅里達州含放射性物質廢水池外洩，州長宣布進入緊急狀態，下同。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國佛羅里達州一處容量高達6億加侖（23億公升）的放射性廢水池，發生外洩事故，水中含有天然存在的鐳和鈾等物質，州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布進入緊急狀態，已經在4日撤離附近300戶居民，並關閉北坦帕灣附近的高速公路和水庫。

根據《美聯社》報導，佛羅里達州的緊急命令指出，遭到破壞的建築物，內含18億公升的海水以及工業廢水、舊酸鹽廠廢料混和而成。

佛羅里達環境保護部指出，該處廢水池位在派尼波因特（ Piney Point ），在3日發現這個佔地33公頃的廢水池牆壁出現裂縫，該水池深達8公尺，可以容納舊磷酸鹽工廠數百萬加侖的含磷、氮廢水。

當地有好幾堆礦產副產物磷石膏（phosphogypsum）浸泡在水中，磷石膏是放射性懭產的廢品，會產生微量的鐳、鈾，並會散發濃度較高的放射性氡氣。

馬納提郡（Manatee County）行政長官霍普斯（Scott Hopes）表示，目前最擔心的是，這些廢水高達23億公升之多，可能會淹沒該地區，雖然附近人口密度低，但這裡是農業區。

廢水池由3座分隔開來的水池所組成，其中一個容納的基本上是鹽水，還有小鴨和魚類戲水，還維持著野生動物的生態系，但另外2個水池就不同了，裡面的廢水需要處理，必須減少銨和其他物質的含量。

霍普斯指出，假如池壁最終撐不住倒塌了，將對其他水池造成連鎖反應，目前工人們正在努力地抽水，每分鐘可抽出數千加侖，預防萬一水池崩塌的時形成的強力水壓，預計抽完需要10至12天左右。

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