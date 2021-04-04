研究指咖啡和茶可降心血管病死亡率　醫：有病史者仍應定期返診

▲國外研究指出，無糖咖啡和綠茶有助於降低心血管病早逝風險。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

咖啡與茶兩種飲品廣受歡迎，不只提神，也都含有助於健康的營養成分；部立南投醫院指出，近期也有研究指出定期飲用咖啡與綠茶，可降低心臟疾病和中風患者早逝的風險，但有心血管病史者仍應戒菸、運動並定期返診來控制復發或死亡率，消化道疾病患者更是少喝為妙。

南投醫院表示，今年2月份發表於美國《中風（Strock）》期刊的研究報告指出，日本收集4萬6213名40至79歲參與者的生活、飲食和病史，並追蹤約18.5年直至2009年，觀察其死亡率；結果發現在不加奶、糖和不過量的前提下，喝茶可降低中風與心肌梗塞病人的死亡率，喝咖啡則可降低心肌梗塞病人的死亡率。

該研究團隊發現，在曾經中風過的患者中，沒有喝綠茶習慣者與每週喝1至6杯以上者，早逝風險降低27%；每天喝7杯以上的早逝風險則降低62%；對曾經罹患心肌梗塞的患者，飲用綠茶也有相似效果，而曾罹患心肌梗塞的患者每週喝1杯以上咖啡的人，早逝風險也降低22%。

不過，部立南投醫院心導管中心主任嚴元鴻認為，這篇研究只是針對數據進行觀察性研究，攝取無糖、無奶的咖啡與綠茶可預防死亡風險，但曾罹患心肌梗塞，以及醫師評估為高度心血管與腦血管疾病風險的患者，仍應戒菸、控制血糖、血壓、血脂，並規律運動、遵從醫囑、定期服藥和返診追蹤，來降低復發和死亡機率。

南投醫院院長洪弘昌也提醒，有消化性潰瘍或腸胃道出血等嚴重症狀的民眾，宜避免喝茶和咖啡，以免導致病情加重。



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