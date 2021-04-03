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虱目魚肚「黑膜」能吃！專家籲脂肪含量高…這類人要斟酌食用

▲▼虱目魚肚。（圖／漁業署提供）

▲虱目魚肚。（圖／漁業署提供）

記者許展溢／台北報導

虱目魚年產量逾5萬公噸，產值逾41億元，是台灣最重要的養殖魚種之一，其中，虱目魚肚是許多國人的最愛，但不少人會好奇魚肚上有個黑色的膜，到底是什麼？漁業署表示，其實是「腹膜臟層」又稱「內膜臟層」，存在於魚腹壁和內臟之間，是可以吃的，只是內膜主要是由脂肪細胞所組成，所以，若有心血管疾病者，一定要斟酌食用。

漁業署指出，台南、高雄是台灣虱目魚最大產區，尤以沿海地區以鹹水低密度放養方式養殖，魚肉最為鮮甜美味肉質結實，各種烹調方式都適合，且台灣養虱目魚有300多年歷史，以台灣養殖漁業來看，虱目魚很具傳統，跟台灣人飲食和文化息息相關，美國有線電視新聞網（CNN）更曾報導來台旅遊推薦的40項台灣小吃中，虱目魚高居第5名，是台灣漁民驕傲。

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▲▼虱目魚。（圖／記者許展溢攝）

▲漁業署表示，虱目魚全身都是寶，含超驚人優質蛋白質等營養。（圖／記者許展溢攝）

但虱目魚肚上黑黑的是什麼？又能吃？漁業署說明，這層黑色膜「軟嫩Q彈」，存在於魚腹壁和內臟間，顏色是由魚體內黑色素含量所決定，因此每條魚深淺不會一樣，而這層黑色膜是「腹膜臟層」，也稱「內膜臟層」，但還有個重點是，內膜主要都由「脂肪細胞」組成，脂肪含量較高，若有心血管疾病者，請斟酌食用。

▲▼虱目魚肚。（圖／漁業署提供）

▲漁業署說明，虱目魚肚顏色是由魚體內黑色素含量所決定，因此每條魚深淺不會一樣。（圖／漁業署提供）

另外，漁業署進一步提到，虱目魚全身都是寶，虱目魚體很結實肥美，有時高溫氣候，食慾降低，容易疲憊，虱目魚魚肉含有很豐富的優質蛋白質、EPA、DHA、鈣質、無機鹽及維生素，因此又稱做牛奶魚；加上具有脂肪量少，人體好消化吸收等優點。

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