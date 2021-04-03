旅遊完全解封？陳時中：可能要好幾年之後　除非這情況提早發生

▲開南大學副校長李銘輝（右一）擔任引言。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

衛福部長陳時中應桃園開南大學之邀，2日晚間於該校進行「COVID-19台灣防疫成功經驗」專題演講，開南大學副校長李銘輝針對帛琉旅遊泡泡團，團費、防疫措施及下一個開放旅遊國家提出詢問，同時透露開南大學創辦人林清波於帛琉投資老爺大酒店，30年來，深耕帛琉在地人脈，帛琉總統惠恕仁一行人於328來台，即下榻台北老爺酒店。

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▲開南創辦人林清波（左二）深耕帛琉在地人脈。（圖／記者楊淑媛攝）

李銘輝說，帛琉風景優美，那裡有最美的潛水環境，去過帛琉這輩子不會後悔，而開南大學創辦人林清波，30年前就投資帛琉老爺飯店，是帛琉最好的大飯店之一。由於帛琉是觀光勝地，每年造訪的觀光客很多，據統計最多的是陸客，其次是日本客，接著才是台灣人。

儘管陸客最多，但是台帛長年的往來互動相當友好，台灣的醫療團隊深受帛琉民眾肯定，在帛琉所有人民，只要有一點重症在當地沒辦法處理，輕一點的，就送菲律賓，如果是重症一般都是送到台灣來，所以，到帛琉跟當地人民說是台灣人，他們會非常友善，因為台灣人對帛琉人太重要了，而帛琉更是台灣在亞洲唯一有邦交的國家。

李銘輝也向陳時中提出請教，對於帛琉旅遊泡泡團，團費及防疫措施及下一個開放旅遊國家等問題，陳時中表示，目前開放出國，但來回各5+9的居家隔離是免不了的，對於需要出國的人，當然會建議他施打疫苗，希望能保障國人。陳時中表示，若要如同疫情爆發前完全解封旅遊限制，可能要好幾年後了，未來若研發出對抗藥物與更好的疫苗，才有完全開放的可能。

開南大學商學院 EMBA 暨國際企業學系企業菁英班，2日於該校顏文隆國際會議廳舉辦高階專題座談，邀請衛福部兼任防疫中心指揮官陳時中部長及開南大學商學院榮譽講座教授鄭寶清博士，與談「COVID-19台灣防疫成功經驗」，分別由校長林玥秀、副校長李銘輝擔任第一、二場次的引言。開南大學92歲的創辦人林清波、董事長葉哲正及校友會理事長張世威、400多名傑出校友全程參與。

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