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美大使隨帛琉總統訪台　陸外交部：不要試圖突破中方底線！

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達。（圖／記者李毓康攝）

▲帛琉總統惠恕仁「旅遊泡泡」訪台團抵達。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）28日訪台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也是訪團成員。對此，大陸外交部29日表示，敦促美方充分認識台灣問題的高度敏感性，停止美台官方往來，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖突破中方底線，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上指出，中方注意到美國駐帛琉大使也是帛琉代表團成員之一，必須強調，「一個中國」原則是公認的國際關係準則，也是世界上絕大多數國家認同、接受、踐行的普遍共識。

趙立堅提到，堅持「一個中國」原則是人心所向，大勢所趨，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫的、明確的。

趙立堅強調，敦促美方充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守「一個中國」原則和中美「三個聯合公報」規定，停止美台官方往來，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖突破中方底線，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

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