開南大學談台灣防疫成功經驗　陳時中：是振興經濟的唯一道路

▲陳時中於開南大學談台灣防疫成功經驗。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

衛福部長陳時中2日晚間，應邀到桃園開南大學演講「COVID-19台灣防疫成功經驗」指出，台灣防疫成功是唯一振興經濟的一條路，期民眾對政府有信心，在疫苗的施打上，雖然台灣一開始是落後，但在國人完成疫苗製造後，年底一會趕上來；4月6日起疫苗的施打會擴大到所有醫護人員，很快就會擴大到第二、第三類包括地方里鄰長、防疫車隊等人員。

▲校友會理事長張世威（右二）感謝陳時中部長成功防疫政策。（圖／記者楊淑媛攝）

陳時中並透露，國人自行製造疫苗過程期間，3月初他曾忍不住去抽血、照心電圖，甚至都領了國產疫苗受試者的1,000元，沒想到AZ疫苗剛好抵台，只好棄國產疫苗，施打AZ疫苗增加國人信心。陳並直言，AZ疫苗在國外有許多不良反應，如血栓等，但台灣是黃種人，血栓發生的機率是外國人的十分之一，且國外有20多個國家元首都有施打AZ疫苗，其實不用擔心，只有在服用避孕藥、荷爾蒙者不宜施打，其他疫苗不良反應狀況都不多。

對於台灣如獲得足夠疫苗，針對疫苗施打優先次序？陳時中表示，第一階段能夠是保護大家的人優先，此一作法，雖跟國外有些不同，甚至有些媒體說，對於老年人都不照顧，但這是每個國家的策略都不同。因為，國外把老年人放在打疫苗的第一優先，那是因為他們的疫情非常嚴重，每天都有人確診、都有人死，所以要保護這些弱者，也就是染疫後容易認成重症的人，讓他先打，避免死亡率變高。

▲▼陳時中於開南大學談防疫成功經驗，受到高規格歡迎。（圖／記者楊淑媛攝）

但是台灣不是，台灣基本上，幾乎在本土上是沒有確診的，換句話說，這些高齡的人本來他移動就比較少，所以他的感染機會低，反而因為第一線在保護我們的人，最可能接觸到病毒的人先打。

所以，我們把醫護人員放在第一優先，這是一個防疫好的國家策略和防疫嚴重的國家，基本的概念上就會不同，我們不用在後面去顧，先從前面第一個關口去守，也就是一旦最容易碰到病毒的人都有疫苗的保護，他們在往外傳的可能性都相對的低。

開南大學商學院 EMBA 暨國際企業學系企業菁英班，2日於該校顏文隆國際會議廳舉辦高階專題座談，邀請衛福部兼任防疫中心指揮官陳時中部長及開南大學商學院榮譽講座教授鄭寶清博士，與談「COVID-19台灣防疫成功經驗」，由校長林玥秀擔任引言。開南大學92歲的創辦人林清波、董事長葉哲正及校友會理事長張世威、400多名傑出校友全程參與。

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