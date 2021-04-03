賓士男假意受檢「油門一拜」　衝撞停等紅燈3車棄車逃

▲白色賓士車假意配合臨檢，緩慢駛進攔檢區受檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市小港區2日晚間，一輛白色賓士轎車遇警方攔查時，開車的男子假意配合稽查，不料卻趁隙加速逃逸，不久便在距離攔檢區約400公尺外，衝撞停等紅燈的2輛汽車及1輛機車後，又再向前行駛約300公尺，因撞擊導致前輪卡死後，車上1對男女下車逃逸，警方正全力追查中。

小港分局2日晚間在高鳳路上執行取締防制危險駕車勤務，於23時43分許攔檢1輛白色賓士，車上有1男1女，示意該車至攔檢區接受稽查時，開車的男子先假意配合臨檢，緩慢駛入攔檢區，正當警方要上前盤查時，不料男子卻拒檢並加速逃逸。

▲白色賓士車假意配合臨檢，不料卻是拒檢又加速逃逸。（圖／記者吳世龍翻攝）

拒檢的白色賓士轎車往南行駛逃逸，在距離攔檢區約400公尺的小港區高鳳路與松興路口，撞上停等紅燈的2輛轎車及1輛機車，所幸未造成人員傷亡。但白色賓士車卻沒停車，繼續加速逃逸約300公尺後，才在高鳳路與高松路口，因前輪撞擊後導致車輪卡死，車上這對男女趕緊下車並拿著一個箱子徒步逃離現場。警方依車牌查詢後已知白色賓士車為租賃車，目前正全力查緝逃逸男女的下落及釐清相關肇事責任。

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