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太魯閣號出軌！日網友震驚「又是我們的車」　指肇禍原因和它有關

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

▲408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

記者羅翊宬／綜合報導

台鐵昨（2）日發生死亡出軌事故，408次太魯閣號慘遭工程車撞擊翻覆，至少造成50人死亡、178人輕重傷。消息一出後，日本網友竟然在第一時間內紛紛質疑，「怎麼又是日本製造的列車」，認為日本生產列車軌距與國際標準不同，才會又釀成嚴重意外。

綜合外媒報導，日本網友在當地論壇《2ch》、《5ch》討論板中引述該國媒體所發出的快訊報導，表示相當震驚，而其中有網友在第一時間內發表討論串，點出「速報／台灣發生出軌事故列車是日本製」，認為日本電車的窄軌設計，是造成列車行駛上不穩定的風險之一。

該名網友表示，全球最為普及的列車軌距是採用1435公厘標準軌，然而包括太魯閣號在內的日系電車，其採用的軌距皆僅有1067公厘，在行駛上恐怕會較不穩定，今亞洲各國都採用標準軌距，卻唯獨台灣向日本購買，無疑間演變成「國際問題」。

然而，此次太魯閣號出軌的死亡意外初步判定為工程車滾落邊坡所致，不管軌距再寬的列車，遇上此次意外恐怕都是在劫難逃，因此也有日本網友在討論串內抱屈，強調日本製列車在抗震的能力上是「世界第一」，而這才是同樣位處地震帶的台灣在習慣上喜好購買日系電車的原因。

大部份日本網友在第一時間以內紛紛向此次意外致哀，也有網友使用漢字寫出「日台友好、台灣加油」，另外更有日本網友提出「陰謀論」，認為此次意外根本是中國設計的，並且表示造成此次意外的原因和哪國製造的列車沒有直接關係。

據悉，太魯閣號為台灣鐵路管理局於2008年從日本進口的TEMU1000型傾斜式列車，由日立製作所承造，其設計承襲自日本JR九州885系電聯車。

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