職業賭場藏匿民宅　安南警查緝逮28人斷絕黑幫金流

▲台南市警三分局凌晨在安南區長和路一段民宅，查獲天九牌職業賭場，緝獲蘇姓女主嫌等28人，全案依賭博罪嫌、社維法送辦裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局日前接獲情資，在安南區長和路一段民宅，有職業賭場流竄，3日凌晨0時35分許，由督察組組長吳東嶸、偵查隊隊長林雲豪、和順派出所所長林祿廸、長安派出所所長黃俊榮等人持搜索票前往查緝，破獲蘇姓女主嫌等28人之天九牌職業賭場，全案依賭博罪嫌、社維法送辦裁罰。

三分局警方指出，職業賭場為躲避警方查緝，屋內除了控制大門管制人員進出外，外圍並設置有把風人員通風報信，為鬆懈把風人員戒心，查緝人員使用小貨車作為掩藏，停放在賭場周遭，查緝人員藏身在車斗伺機查緝，待賭場大門開啟後立即破門攻堅，將主持人蘇姓女子及賭客等28名男女查獲，現場查扣抽頭金新台幣2300元、賭資7600元、天九牌一副、骰子等證物。

本案經詢問後，警方將主持人蘇女依刑法聚眾賭博罪移送台南地檢署偵辦，其餘27名賭客依社會秩序維護法裁處罰鍰。

台南市警三分局指出，職業賭場容易衍生暴力債務等暴力犯罪，嚴重破壞社會治安與風氣，三分局不允許轄內職業賭場存在、流竄，呼籲賭徒勿挑戰警方執法態度而心存僥倖，以身試法。

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