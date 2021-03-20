職業賭場隱身民宅　永康警機智躲過把風犬強勢攻門全落網

▲台南市警永康分局持搜索票破獲永康區竹園二街住宅內天九牌職業大賭場，並分別逮捕王姓負責人、陳姓屋主兼把風、載送賭客蔡姓工作人員及賭客共48人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局督察組、偵查隊與各所組合警力，持搜索票破獲永康區竹園二街住宅內天九牌職業大賭場，並分別逮捕王姓負責人、陳姓屋主兼把風、載送賭客蔡姓工作人員及賭客共45人，合計共計48人，全案依法移送偵辦。

永康分局日前接獲情資在永康區有一職業大賭場，追查發現該賭場最近流竄在永康區竹園二街民宅內，歷經多日蒐集情資探訪跟監，終在20日凌晨1時許見時機成熟，一舉破獲該職業大賭場。

這賭場隱匿社區民宅，蒐證人員為了躲避賭場巡場人員及疑為把風套有狗嘴套的小黑狗，提前於賭場開張前4小時即躲窩坐於車內監控，視時機成熟後，先由員警假扮路過民眾控制把風人員，再由其他同仁持搜索票強勢攻門，一舉將賭客成擒，現場查扣抽頭金新台幣2500元、賭資11萬餘元、天九牌1付及骰子50顆等證物送辦。全案偵訊後王姓負責人等3人依賭博罪嫌送辦，其他45名賭客依社會秩序維護法裁處。

永康分局長呂世明表示，賭博行為對於社會治安影響甚鉅，賭客易沉溺賭博，甚至鋌而走險從事犯罪行為，衍生諸多社會問題，本分局絕不容許賭博行為涉入永康轄境，將持續強力取締以消弭犯罪，給市民一個純淨、安全的居住環境。

珠光粉色超美內外鍋皆為304不鏽鋼