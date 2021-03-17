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停業越南河粉店藏職業賭場　警方攻堅查獲清一色越南籍賭客

▲台南市麻豆分局警方，一處停業越南河粉店查獲職業賭場，當場查扣賭資、撲克牌及監視器等證物，並將屋主、把風及清一色越南籍賭客等15人法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆分局警方，一處停業越南河粉店查獲職業賭場，當場查扣賭資、撲克牌及監視器等證物，並將屋主、把風及清一色越南籍賭客等15人法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆分局警方16日晚上9時許，在麻豆區一處停業越南河粉店查獲職業賭場，當場查扣賭資含抽頭金新台幣4萬5400元、多副撲克牌及監視器等證物，並將屋主、把風及清一色越南籍賭客等15人，分別依賭博罪嫌移送偵辦及社維法裁罰。

▲台南市麻豆分局警方，一處停業越南河粉店查獲職業賭場，當場查扣賭資、撲克牌及監視器等證物，並將屋主、把風及清一色越南籍賭客等15人法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市麻豆分局警方，一處停業越南河粉店查獲職業賭場，當場查扣賭資、撲克牌及監視器等證物，並將屋主、把風及清一色越南籍賭客等15人法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另麻豆警分局12日亦查獲越南籍阮姓女子等6人涉嫌賭博罪，短短5日合計查獲2處賭場計21人移送法辦及裁罰。

▲台南市麻豆分局警方，一處停業越南河粉店查獲職業賭場，當場查扣賭資、撲克牌及監視器等證物，並將屋主、把風及清一色越南籍賭客等15人法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局表示，日前接獲情資，該處越南河粉店多日未營業，但人員出入異常，疑有民眾聚集賭博，經多日蒐證及跟監埋伏，16日晚間調集警力，趁賭客開啟鐵捲門之際，持台南地院核發之搜索票衝入賭場，賭客均不及反應即遭警方查獲，現場為俗稱「六公」的撲克牌職業賭場，經警方清點含阮姓屋主共15人涉案；另賭客及把風人員均為越南籍，現場並查獲1名逾期居留越南籍女子，併解送移民署專勤隊。

▲台南市麻豆分局警方，一處停業越南河粉店查獲職業賭場，當場查扣賭資、撲克牌及監視器等證物，並將屋主、把風及清一色越南籍賭客等15人法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局分局長邱顯良表示，賭場所帶來的傷害不僅是傾家蕩產，後續衍生的治安問題更多，從事犯罪行為，縱然利用民宅掩飾非法賭博，警方也會加強查緝，持續取締職業賭場。

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