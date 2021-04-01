蘇大媽入監「編號1957」！檢舉魔成乖乖牌　飯菜吃光、首夜難入眠

▲蘇大媽入監服刑100天，編號「1957」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南檢舉狂魔「蘇大媽」蘇寶蘭因違反醫療法一案遭判刑5月確定，並於昨（3月31日）報到，隨後被送往台南看守所服刑。編號「1957」的蘇大媽，入監後一改在外的跋扈作風，態度意外地良好、配合；對於新生活的第一天，蘇大媽食慾不錯，餐餐都「完食」，但對於所內環境蘇大媽顯然不太適應，首夜翻來覆去難以成眠，後續所方也將再評估她的身心狀況，必要時將給予輔導。

蘇大媽因熱衷檢舉，時常與民眾、甚至警方起口角，因此多次登上新聞版面，在台南地區廣為人知。蘇大媽2018年時因前往台南某復健科診所掛號，與櫃檯人員起衝突，憤而持手機朝醫護人員拍攝、謾罵，因此遭台南高分院依違反醫療法判刑5月。

原本蘇大媽得易科罰金15萬元免去牢獄之災，同時台南地檢署檢察官還同意分3期繳納，予以自新機會；豈料蘇大媽事後仍不知悔改，持續濫訴、擾亂公署，因此惹怒檢方，最終撤銷她剩下2期的易科罰金，確定須入監服刑100天。

蘇大媽昨現身報到，隨後送往台南看守所服刑，入監編號1957，被安排入住2人房，室友是一名酒駕初犯；面對監所內的全新生活，蘇大媽一改先前咄咄逼人的模樣，態度顯得相當配合、順從，服刑的第一天食慾還算不錯，從昨夜到今午餐點，包括昨晚的燒鴨、海鮮排、青菜、紫菜蛋花湯，以及今早的饅頭、果醬、豆漿等，全部通通吃個精光；但在睡眠方面，疑似是對新環境還不熟悉，第一晚蘇大媽翻來覆去難以成眠。

▼蘇大媽先前曾短暫過境苗栗，不出數日就把白沙屯拱天宮鬧得人仰馬翻，威力相當驚人。（資料照／記者黃孟珍翻攝）