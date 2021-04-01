500盆精品蘭花　清明連假在台南市議會展出

▲台南市議長盃爭奇鬥豔蘭花賽，近500盆參賽的精品蘭花，1日起至4月5日在市議會大廳展出。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會主辦、蘭藝協會承辦的台南市議長盃爭奇鬥豔蘭花比賽成績在3月31日出爐，近500盆參賽的精品蘭花1日起至4月5日在市議會大廳展出。

郭信良議長與王錦德、蔡秋蘭、陳怡珍、李中岑、林阳乙、盧崑福、周麗津及吳禹寰等議員，以及林燕祝、黃麗招、蔡旺詮議員服務處代表熱情邀請全國民眾，清明連續假期一定要到台南市議會來欣賞蘭花，難得一見的蘭花都在這裡。

郭信良議長指出，這次參賽的蘭花非常特別，來自全國各縣市的蘭花愛好者及蘭農們，種類非常豐富，有嘉德麗雅蘭、蝴蝶蘭、仙履蘭、萬代蘭、秋石斛、春石斛、文心蘭及天鵝蘭等。更可貴的是，這些蘭花都是專家自己家中珍藏的珍品，是一生難得一見的蘭花，這次在台南市議會齊聚一堂，愛花人士一定要把握這千載難逢的機會來大飽眼福。

經由18位評審、歷經3小時的評比，共選出議長獎1名（即全場總冠軍）、金水獎1名、鐵板獎1名、分組總冠軍3名及分組副總冠軍3名。郭信良議長說明，議長獎得主是春石斛，1支球莖上開了8成的花，花朵開得很緊密，花瓣顏色對比很飽滿，所以雖然它不是最昂貴的蘭花，仍奪得全場總冠軍。

郭信良議長強調，在台南市議會展出的蘭花，不僅要讓民眾看熱鬧，也要讓大家看門道，所以每天都有2位人員在現場解說。即日起至4月5日，每天上午8點到下午5時，清明連假期間仍然開放參觀，喜愛蘭花的民眾千萬不要錯過。

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