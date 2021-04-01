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社會 社會焦點 保障人權

台南女律師遭父親棄養還被追討撫養費！告父遺棄結果出爐

▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／記者季相儒攝）

▲女律師對父親提告遺棄，高院判決免訴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台南洪姓女律師母親早逝，她在幼年11歲時，父親因為欠高利債而逃家落跑，洪女由外婆扶養長大，發奮考上律師，收入穩定。但19年後竟收到長照中心的通知，索討父親每個月1萬8千元的費用。洪女認為當年遭父親遺棄，現今不願撫養父親，因此狀告父親涉嫌遺棄罪。高院認為洪女提告已逾10年時效，判決免訴。

現年31歲的女律師，在3歲時母親就過世，由父親撫養姐姐與自己。但2000年在她11歲時，父親因為積欠高利貸，將當時臺中縣大肚鄉租屋處內之所有值錢物品搬離，留下2幼年姐妹，面對債主。最後女律師由台南的外婆撫養長大，女律師用功讀書，最後考取律師，目前已經順利執業，收入穩定。

不料女律師在2019年左右，收到長照中心的帳單，說父親因為年老體衰，住進長照中心內，每個月需支付1萬8000元費用。女律師不滿，認為父親幼年遺棄自己，未善盡撫養之責，在自己長大、人生正要開始起飛之際，竟回頭要求她負擔撫養責任，因此她提出訴訟，除了要求降低撫養金以外，更提出遺棄罪告訴，父親也被檢方提起公訴。

一審新北地院審理時，女律師主張，父親離家前，其實並未每天回家，是在工地打零工，沒有固定收入，到處跟親戚朋友借錢，家中最後只有女律師、姊姊還有父親3人住在一起，主要照顧女律師的人是姊姊，都是她買東西回來吃。父親離家後，因家中有人來討債，所以姊姊就把女律師帶到台北跟外祖母及阿姨同住，最後都是外婆與阿姨將她撫養長大。

但一審法院認為，女律師提告的「違背義務遺棄罪」，若事實上還有其他人為義務人扶養，對於該無自救力之人生命並不會發生危險，不成立本罪。由於女律師之後還有外婆等人照顧，因此法院認為父親不該當本罪，一審判決無罪。案經上訴二審，高等法院審理後，認為遺棄的事實發生於2000年，但女律師提出告訴的時間為2019年，已經已罹於10年追訴權時效期間，因此判決免訴。本案可上訴。
 

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