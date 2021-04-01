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出遊前先查！北市「旅遊警示」連假上線　12景點「亮紅燈」就別去

▲▼連假最後一天,士林官邸鬱金香賞花人潮、陽明山賞花人潮。（圖／翻攝自公園新花漾臉書專頁）

▲228連假期間，士林官邸鬱金香賞花人潮。（圖／翻攝自公園新花漾臉書專頁）

記者袁茵／台北報導

北市於春節期間推出旅遊警示燈，但卻在228連假前夕下架，進而導致228連假期間各旅遊景點人潮塞爆，但卻無法及時通知民眾等困擾。面對清明連假即將到來，台北市觀傳局再推出旅遊警示燈，預計2日正式上路，呼籲民眾要前往熱門景點前，先上網查詢燈號。

北市觀傳局1日表示，為因應清明連假的旅遊人潮，觀傳局「台北旅遊警示燈號」預計於2日正式上線，於系統上提供紅燈（人潮擁擠）、黃燈（人潮略多）、綠燈（人潮正常）3種不同燈號給民眾參考。

北市觀傳局指出，目前規劃提供12處熱門景點的警示燈號，包含西門町、士林官邸、士林夜市、動物園、饒河夜市、信義商圈、竹子湖、貓空、白石湖、松山文創園區、剝皮寮、兒童新樂園。

觀傳局提及，另也提供16處熱門景點共23支即時影像，包括西門町、中正紀念堂、國父紀念館、故宮博物院、士林官邸、士林夜市、花博公園、華山文創、動物園、北投市場、華西街夜市、西昌街夜市、公館夜市、饒河夜市、永康街區、陽明山（8處），讓民眾能即時掌握景點現場人流狀況。

此次旅遊警示燈號採人工方式，由現場人員進行人潮回報，以及停車場停車空位數作參考，但與春節連假期間的「旅遊警示燈號」不同，少了參考手機基地台的數據。

觀傳局呼籲，民眾前往北市熱門景點前，可先至台北旅遊網查詢燈號狀況，如為紅燈代表現場人潮較多、不建議前往。也希望民眾出遊前能做好相關防疫措施包含戴口罩、勤洗手等，落實防疫新生活，開心出遊、安全返家。

「台北旅遊警示燈號」網址請點此。

「台北即時影像」網址請點此。

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