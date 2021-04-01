奇美博物館送上兒童節獻禮　小小實習館員探索博物館幕後故事

▲「博物館幕後探索之旅」，邀請台南市白河區大竹國小學童及公視之友兒童會員，成為一日小小實習館員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

公視兒少節目《下課花路米》「博物館大驚奇」系列第二季，為讓孩童有機會親身體驗博物館精采幕後，製作團隊於兒童節前夕，與參加拍攝的奇美博物館攜手推出「博物館幕後探索之旅」，邀請台南市白河區大竹國小學童及公視之友兒童會員參加，成為一日小小實習館員。

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公廣集團董事長陳郁秀以及奇美博物館基金會董事長郭玲玲、奇美博物館副館長廖婉如一同出席，送上這份兒童節獻禮，身為知名音樂家的公廣集團董事長陳郁秀亦獻上「望春風」鋼琴演奏，為幕後探索導覽揭開序幕。

公廣集團董事長陳郁秀表示，《下課花路米》是公視相當經典的兒少節目，從2001年開播至今，近20年來帶著孩子們上山下海、探索台灣各地城鄉。這次推出「博物館大驚奇」系列第二季，介紹博物館的珍貴典藏及幕後秘密，希望藉此觸發兒童的好奇心，引發不同面向的學習。並分享小時候爸媽常帶自己去博物館或聽音樂會，現在同樣也會帶孫子們到處去看展、看畫廣泛接觸，「教育就是多給孩子各種機會，等於你播下了種子，那些種子就有機會發芽。」

奇美博物館副館長廖婉如表示，很開心博物館的故事可以透過《下課花路米》的節目讓更多人了解；博物館的典藏與展覽除了拓增孩子視野、培養美學素養，更重要的是「分享」的精神，「許文龍創辦人小時候因為參觀博物館深受感動，因而想著未來要蓋一座博物館，希望每個來參觀的孩子也能在這裡獲得啟發，讓奇美博物館成為下一代孕育夢想的搖籃。」

此次受邀的大竹國小帶著五、六年級同學前來參與，體驗博物館幕前幕後的精采內容，包括藝術、樂器等常設展廳，以及典藏幕後的工作空間、提琴中心等。大竹國小學務組長翁巧芬表示，感謝公視及奇美博物館的邀請，大竹國小的學生都有接觸十鼓隊學習，對於參觀樂器藏品豐富的奇美博物館相當期待，尤其可以體驗平時接觸不到的幕後工作更是感到好奇，也指出平常在學校僅能透過圖片或影片學習，最缺乏的正是運用實體展示教學，相信經由這次博物館幕後探索活動，可以讓孩子學到更多，激發對藝術的認同感。

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