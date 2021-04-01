全世界首航「旅遊泡泡」起飛！　帛琉總統登機：踏出勇敢謹慎一步

▲帛琉總統惠恕仁訪團離台 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

帛琉總統惠恕仁日前率團訪台擔任「觀光旅遊大使」，經過5天4夜的訪問，全球第一個「台帛旅遊泡泡」正式在1日下午2時30分起航。對此，惠恕仁在上機前也發表機場談話，強調即將踏出勇敢一步，這是謹慎的一步，希望台灣旅客到帛琉一起落實防疫，可以玩得盡興、玩得開心。

帛琉總統惠恕仁28日親自率團前來台灣擔任「宣傳大使」，向台灣民眾推銷帛琉觀光，並在訪問期間，多次向台灣人民強調，依照美國專家的統計，感染可能性只有400萬分之一，因此大家可以安心透過「旅遊泡泡」到帛琉遊玩。

在結束5天4夜的訪問行程，全球第一班「台帛旅遊泡泡」正式在1日下午2時30分起航，而惠恕仁也親自搭乘這班航班返回帛琉。他在機場發表談話時表示，他在訪台期間，跟旅行業者討論過程中知道，有些民眾會擔心沒有辦法造訪一些疫情發生前的景點，但他保證，疫情前可以去的地方，現在也可以去，只是要團進團出，且落實防疫措施。

▲帛琉總統惠恕仁訪團離台，與外交部長吳釗燮道別。（圖／記者李毓康攝）



惠恕仁表示，在訪問期間有去了高雄，到台灣造船業參訪，他大讚台灣造船工藝真是無話可說，接下來帛琉有新的機會，可以跟船主們交流；而他也造訪台南的水產養殖公司，看到新的設施跟技術，用環保永續的方式來養殖。

在醫療合作方面，惠恕仁表示，他很高興在新光跟馬偕醫院看到很多新設施，帛琉有很多人到台灣，是因為嚴重的病症，過去在帛琉只認識新光醫院，但這次來台灣跟新光董座吳東進更深入交流，發現他充滿了活力。

另外，惠恕仁說，他也跟鴻海創辦人郭台銘見面，有討論到相關檢測的問題，所以今天班機上也有一群鴻海人員，會一起到帛琉安裝相關的技術跟設備，希望可以很快利用這些新的科技。

對於台帛的疫情控制，惠恕仁表示，台灣跟帛琉疫情控制非常好，今天直飛班機就像是台北到高雄這麼輕鬆，希望之後可以越來越輕鬆。最後他說，今天在機場跑了流程，接受PCR的檢測，沒有人確診，大家都很健康，可以上飛機了。他還當場摘下口罩說，「我要先暫時拿下我的口罩，這樣大家可以看到我的微笑」。

惠恕仁說，我們即將邁入未來，有時候必須勇敢踏出這一步，今天的航班就是那一步，而且是謹慎評估的一步，「我們開放邊界，但很謹慎地在做這件事。」

▼帛琉總統惠恕仁訪團離台，美國駐帛琉大使也一起搭上首航「旅遊泡泡」。（圖／記者李毓康攝）

