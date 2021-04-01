帛琉團買氣差旅行社關團！林佳龍稱「不至於這樣」：首發團都滿載

▲帛琉首發泡泡團首航，採檢陰性旅客陸續辦理報到手續。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

帛琉團今（1日）首航，也是台灣民眾睽違一年多終於能出國，雖然首發團幾乎賣完，還有旅行社追加位子，但後續銷售情況低落，根據各旅行社官網顯示，接下來4/4、4/7團至少有5間旅行社為止血已直接關團不賣。交通部長林佳龍表示，應不至於這樣，首發團也幾乎都是滿載，會再了解後續情形。

林佳龍今日至台北車站視察台鐵、高鐵清明連假疏運情形，針對帛琉團參團人數不足，導致旅行社關團一事，他表示，對於單一媒體的報導尚在查證中，不過應該「不至於這樣」，畢竟首發團都幾乎滿載，有許多旅行社也派員參團，為疫後觀光超前部署，至於後續狀況會再了解並說明。

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帛琉旅遊泡泡團後續買氣不佳，在首發團之前，原本4天3夜團費約6.5萬，就有許多業者為拚出團直接將4/4、4/7價格砍近半，團費下殺至3.9萬賠本賣但也賣不掉。

▲帛琉旅遊泡泡團首發滿團，但後續銷售買氣不佳。（圖／記者林敬旻攝）

大榮旅遊集團董事長郭文榮說，目前帛琉團是詢問度高但實際下訂人數少，大家都在觀望，但4/4關團最大原因是旅客資料送審時間不夠。郭文榮說，交通部觀光局之前規定必須在出團前7天將資料送審，後來改成3天，但接下來碰到連假，各單位都放假無法送件，作業時間來不及。

▲帛琉泡泡團首航有近百名旅客參加。（圖／記者林敬旻攝）

郭文榮說，因為送審時間來不及，大榮旅遊目前4/4團已關團，若有旅客詢問，會建議旅客考慮4/10出發的團，但如果報名旅客人數不足已出團，也不排除和其他旅行社合併出團。

另有業者表示，4/4、4/7兩團關團主要卡在配合疫情的策略或程序不停在變，全聯會、帛觀局起飛三天前才要旅客繳交資料，直呼「搭飛機不是搭火車，需確認很多作業和手續流程，時間真的太趕根本來不及。」對4/10出發的五天團目前也正努力中，團費已降價至5萬8888元。

▲帛琉泡泡團，旅客必須提早5小時到機場集合採檢。（圖／記者林敬旻攝）

該業者說，首發團4/1遇到連假，10多個機位滿團蠻正常，帛琉旅遊泡泡一確認時，旅客打來詢問度非常高，甚至排到候補，不過，後續實際銷售後，因銷售期過短、檢疫規定繁瑣等因素賣不動，還要疲於奔命跟消費者解釋。再來，回來的5天加強版自主健康管理也是旅客一大考量，「帛琉團多北部人報名，不過北部人上班多用大眾交通工具，若是回來之後無法搭捷運、公車上班，要調整生活模式，也讓很多人卻步。」

▲帛琉旅遊泡泡團後續如何增加買氣備受考驗。（圖／記者林敬旻攝）

雄獅旅遊則表示，因為卡到連休，作業時間來不及，目前4/4、4/7的4天行程皆已關團結束收單，把目標放在4/10五天團上，全力衝刺，未來產品及銷售策略依照市場滾動時檢討。

而中途退出的東南旅遊則表示，關於帛琉首航部分，內部臨時評估後續首發時間在即，顧及銷售期及相關作業配套，因而沒有參與首航部分，對於後續是否加入仍持續保持觀望。

▲帛琉首發泡泡團，採檢陰性旅客陸續辦理報到手續。（圖／記者林敬旻攝）

實際上，6間參與帛琉旅遊泡泡團的旅行社幾乎都慘賠，原因在於需事先付出高昂成本。知情人士指出，以目前單一機票價格3萬計算，每間旅行社需依照取得的座位數，先付清4/1、4/4、4/7、4/11出團日機票錢，帛琉當地船隻、景點的船票、門票也必須買斷，導致還沒出團，旅行社就至少得先付千萬成本，對已慘賠一年多的業者來說無疑是雪上加霜。

▲帛琉泡泡團如何增加買氣成為一大課題。（圖／記者林敬旻攝）

交通部也很關注後續賣況不佳的情況，近期旅遊業者已和華航開過會，華航釋出善意表示會給予業者經濟協助。華航則表示，接下來將持續配合政策與市場需求，秉持一貫「以客為尊」的服務精神，安排適當的機型和飛航班次，並依照目的地距離和飛航時間長短調整起降時間，期能提供旅客最舒適和衛生安全的旅程服務，滿足旅客在後疫情時代安心出遊的渴望。

而原本計畫將跟進帛琉的長榮航空傳出打退堂鼓，不加入戰局，對此長榮航空表示，樂見旅遊泡泡的形成，也已經做好最佳的準備，將會配合中央流行疫情指揮中心及相關主管單位的時程規劃，任何旅遊泡泡的航點，均會在最短的時間內飛航，以滿足民眾出國旅遊的需求。